Aries

Si alguien del pasado rompió tu corazón, no intentes reconstruir una historia que ya terminó. A veces, el amor también enseña a soltar, y aferrarte a lo que dolió solo te impide abrirte a algo nuevo. Deja que el cierre duela, pero que también te libere.

Tauro

Desconfías tanto que el amor se te escapa entre los dedos. No todos vienen a lastimarte, pero si alguien no demuestra compromiso, no temas decir adiós. Quien de verdad te quiera, no te hará dudar. No te conformes con un cariño a medias.

Géminis

Has dado más de lo que recibes, y eso ya no puede seguir así. No cargues con culpas ni con amores que te quitan más de lo que te aportan. Aprender a poner límites también es una forma de amar, sobre todo a ti mismo.

Cáncer

El pasado vuelve porque no lo has cerrado del todo. No confundas nostalgia con amor; si ya hubo una herida, no la reabras. Agradece lo vivido, despide lo que fue y permite que el corazón tenga espacio para un nuevo comienzo.

Leo

Tu forma de amar es intensa, pero no todos saben corresponderte. No entregues tanto a quien no valora tu luz. Estos días podrías sentirte dividido entre la pasión y los sentimientos: escucha a tu corazón, pero no ignores tu intuición. No todo el que te desea sabe amar.

Virgo

Quieres tener control hasta de lo que sientes, pero el amor no sigue reglas. Deja que fluya, sin tanto análisis ni miedo al error. A veces, la conexión verdadera surge cuando bajas la guardia y permites que alguien te sorprenda.

Libra

Crees en el amor como pocos, pero esa ilusión a veces te hace perder el equilibrio. Aprende a soltar a quien no te elige, por más que te duela. Este mes podrías enfrentar reencuentros o desilusiones que te enseñarán una lección esencial: amar también es saber cuándo detenerse.

Escorpión

Das todo cuando amas, incluso lo que no te piden. Pero cuidado con entregar tu corazón a quien no sabe recibirlo. El amor no debería doler ni agotarte. Aprende a elegir a quien te dé paz, no solo intensidad.

Sagitario

Tu alma libre anhela un amor que te acompañe sin atarte. Si algo ya no te hace feliz, suéltalo sin miedo. A veces hay que empezar de nuevo para encontrar una conexión más auténtica. El amor que buscas también está buscando tu libertad.

Capricornio

Quieres que todo funcione, incluso cuando el amor ya perdió sentido. No puedes cargar con la relación tú solo. Si alguien no camina a tu ritmo, no te quedes esperándolo. A veces amar también significa aceptar que no basta con intentarlo.

Acuario

Estás sanando lo que te dolió y aprendiendo a amar sin miedo. Has dejado atrás relaciones que no te valoraban y ahora entiendes que el amor no debe doler. Este es tu momento para abrir el corazón desde un lugar más maduro y libre.

Piscis

Tu corazón busca amor, pero antes necesitas reencontrarte contigo. No te sientas solo: el amor más importante es el que nace de ti mismo. Aprende a disfrutar tu compañía, porque cuando tu alma se llena de paz, el amor verdadero llega sin esfuerzo.

Con información de Nana Calistar.

