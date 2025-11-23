Nana Calistar: Horóscopos para HOY 23 de noviembre de 2025

Aries

Una situación familiar fortalecerá los lazos entre ustedes y te recordará que no todo en la vida debe girar en torno a desacuerdos o malentendidos.

Tauro

Presta mayor atención a tu familia ; aunque aparentes fortaleza, ellos te necesitan más de lo que imaginas.

Géminis

Esta semana podrías enterarte de una traición o de comentarios en los que te toman como protagonista, situaciones que podrían generarte la sensación de haber sido defraudado nuevamente.

Cáncer

A lo largo de la semana podrías experimentar una sensibilidad mayor de lo habitual. Es posible que atravieses un periodo de melancolía al reconocer que hay un vacío emocional que aún no has logrado llenar.

Leo

Las relaciones familiares comenzarán a mejorar , lo que te brindará una tranquilidad que no habías experimentado desde hace tiempo.

Virgo

Nunca dudes de tus capacidades , incluso cuando haya personas que intenten desvalorizarte con comentarios carentes de fundamento y sin ninguna utilidad.

Libra

Un viaje comenzará a planearse y resultará muy favorable para ti ; incluso podría ayudarte a abrir los ojos en varios aspectos que hasta ahora no habías querido reconocer.

Escorpión

Se aproximan comentarios o rumores en el entorno familiar ; procura no prestarles demasiada atención, ya que involucrarte solo te generaría preocupaciones innecesarias.

Sagitario

Comienza un ciclo intenso en el que madurarás en semanas lo que antes no habías logrado en años, y empezarás a percibir la vida con una perspectiva más consciente y plena.

Capricornio

Es momento de modificar tu manera de actuar ; aunque cuentas con múltiples oportunidades de crecimiento, la falta de constancia ha retrasado varios de tus proyectos.

Acuario

Mantén los pies en la tierra , ya que en ocasiones la soberbia puede nublar tu juicio y desviarte del camino correcto.

Piscis

Esta semana experimentarás una paz muy grata , pues alguien especial te hará sentir apreciado o apreciada de una manera que hacía mucho no experimentabas.



