Aries

Este es un momento para amar con conciencia, no con prisa. Deja de cargar con las emociones y responsabilidades que no te corresponden. Si das amor, que sea desde la libertad, no desde la culpa. En pareja, busca equilibrio: amar no significa controlar. Si estás solo, no corras tras lo que no está listo para ti; el amor llega cuando aprendes a soltar lo que pesa.

Tauro

El amor verdadero comienza en ti. Mientras no te reconozcas como alguien valioso, atraerás vínculos que te hagan dudar de tu propio brillo. Es momento de fortalecer tu autoestima y no aceptar menos de lo que mereces. Si tienes pareja, la estabilidad se construye con comunicación, no con silencios. Si estás soltero, una nueva conexión podría inspirarte a abrir de nuevo el corazón, pero con más madurez.

Géminis

El amor no se trata de esperar milagros, sino de construirlos. Has idealizado relaciones que no estaban listas para crecer, pero este tiempo te pide claridad. Si estás en pareja, es momento de hablar con honestidad sobre lo que ambos necesitan. Si estás solo, el amor que buscas llegará cuando dejes de esconder tu vulnerabilidad tras la risa o la indiferencia.

Cáncer

Tu corazón necesita descanso. Has entregado mucho y recibido poco a cambio, pero este ciclo te invita a sanar, no a cerrarte. Si estás en pareja, evita dramatizar o guardar resentimientos: lo no dicho se vuelve distancia. Si estás soltero, aprende a disfrutar tu propia compañía y a no depender de la validación ajena. Solo desde la calma podrás reconocer a quien llegue con buenas intenciones.

Leo

Vas a redescubrir el amor desde un lugar más real. Ya no se trata de promesas ni apariencias, sino de compartir con quien respete tu luz sin querer opacarla. Si estás en pareja, vendrán conversaciones profundas que fortalecerán el vínculo. Si estás solo, un encuentro inesperado podría mostrarte que el amor también puede ser sencillo y libre de juegos.

Virgo

Deja de dar más de lo que recibes. En el amor, el equilibrio es esencial. Si tienes pareja, no intentes resolver lo que el otro no quiere enfrentar. Aprende a cuidar tu energía emocional. Si estás soltero, este es un periodo para sanar decepciones y prepararte para una relación más madura y consciente. El amor no se busca, se atrae cuando estás en paz contigo mismo.

Libra

Se avecinan definiciones importantes en el terreno sentimental. Si estás en pareja, tendrás que decidir si lo que construyen aún tiene sentido o si es tiempo de dejar ir. Si estás soltero, una persona del pasado podría reaparecer, pero antes de abrirle la puerta, pregúntate si realmente ha cambiado. El amor no debe ser sacrificio, sino crecimiento mutuo.

Escorpión

El amor te pone a prueba: confianza o miedo. Si estás en pareja, los celos o las dudas podrían tensar la relación; la honestidad será la única salida. Si estás soltero, podrías sentirte confundido entre el deseo y el cariño, pero la claridad llega cuando escuchas a tu intuición. No temas abrirte, solo aprende a hacerlo con quien lo merezca.

Sagitario

Tu alma busca conexión genuina, no aventuras pasajeras. Si estás en pareja, es tiempo de cuidar el vínculo con gestos y palabras sinceras. Si estás soltero, evita confundir atracción con afecto; alguien podría despertar en ti emociones profundas, pero todo dependerá de tu madurez para sostenerlas. Este ciclo te enseña que amar no es perder libertad, sino compartirla.

Capricornio

El amor se vuelve más serio, más consciente. Si estás en pareja, valoren juntos lo que han construido y trabajen en fortalecer la confianza. Si estás soltero, una persona podría entrar en tu vida con intenciones reales, pero necesitará tiempo para ganarse tu entrega. No cierres el corazón por miedo a repetir errores; esta vez sabes bien lo que buscas.

Acuario

Es momento de cerrar viejas heridas para permitir que el amor vuelva a entrar. Si estás en pareja, evita el distanciamiento emocional: hablar con el corazón evitará rupturas. Si estás soltero, alguien nuevo puede sorprenderte con su autenticidad. No analices tanto, siente más. El amor que mereces no te confundirá, te dará calma.

Piscis

Has amado sin medida y, a veces, sin protección. Este ciclo te invita a poner límites desde el cariño propio. Si estás en pareja, busca equilibrio entre dar y recibir. Si estás soltero, el amor podría tocar a tu puerta de forma inesperada, pero antes de abrirla, asegúrate de no repetir patrones del pasado. Esta vez, el amor será tan profundo como tú te permitas serlo.

Con información de Nana Calistar.

EE