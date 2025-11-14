Viernes, 14 de Noviembre 2025

Horóscopos de HOY 14 de noviembre | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Este día Nana Calistar comparte las predicciones astrológicas para cada signo en el amor

Por: Elsy Angélica Elizondo

Conoce lo que le depara a tu signo este día. X / @NanaCalistar

Aries 

En el amor, confía en que cada persona recibe lo que siembra. No busques venganzas ni ajustes; quien te hirió aprenderá su lección sin que tú intervengas. Abre tu corazón a nuevas experiencias afectivas sin mirar atrás.

Tauro 

Si aún no tienes pareja, suelta la ansiedad por encontrar a alguien. El amor llegará cuando tú estés alineado contigo mismo. Cuida tu bienestar emocional y reconoce tu propio valor; lo que es para ti llegará sin esfuerzo.

Géminis 

En tus relaciones afectivas, es hora de dejar atrás rencores y distancias. Hablar desde el corazón puede sanar lo que parecía roto. Si tienes pareja, un momento de intimidad o un pequeño viaje les ayudará a reconectar profundamente.

Cáncer 

Un cambio emocional está por abrirte nuevas puertas en el amor. Deja atrás historias que ya no aportan y permítete volver a sentir. No temas enamorarte otra vez; el amor se renueva cuando tú te permites renacer también.

Leo 

En el ámbito sentimental, atraviesas un periodo de tensión que pondrá a prueba tu paciencia y tu capacidad para dialogar. Mantén la serenidad: el amor verdadero se fortalece en los momentos difíciles.

Virgo 

Podrías descubrir una verdad en el plano emocional que te dolerá, pero también te liberará. Este aprendizaje te permitirá elegir mejor a quién entregas tu corazón y avanzar con mayor madurez afectiva.

Libra 

Deja de insistir en un amor que no te corresponde como mereces. Cuando te sueltes y te valores, esa persona podría regresar buscando lo que antes no supo apreciar. El amor justo llega cuando tú te colocas en tu verdadero lugar.

Escorpión 

Si tienes pareja, podrían surgir diferencias derivadas de decisiones no conversadas. El amor necesita diálogo; hablen con calma y recuerden que están del mismo lado.

Sagitario 

Vienen reconciliaciones importantes en el amor. Es un buen momento para sanar, expresar lo que sientes y permitir que la cercanía vuelva a encender la conexión emocional.

Capricornio 

Estás reflexionando sobre lo que realmente quieres en una relación. Eres atractivo para muchas personas, pero no entregues tu corazón sin cuidado. Quien te quiera deberá demostrarlo con acciones consistentes; tú mereces un amor firme y auténtico. 

Piscis 

Necesitas abrir tu mente a nuevas formas de amar. Estás atrapado en ideas que te limitan y te generan inseguridad. Salir de ahí llevará tiempo, pero te permitirá vivir un amor más libre, sano y profundo. 

Con información de Nana Calistar. 

