Nana Calistar: Horóscopos para HOY 14 de noviembre de 2025

Aries

Permite que la vida siga su curso; no intentes ajustar cuentas como si fuera tu responsabilidad. Quien te lastimó enfrentará por sí mismo las consecuencias de sus actos.

Tauro

Pronto llegará un familiar con noticias importantes. Y si no tienes pareja, deja de obsesionarte con “¿cuándo llegará alguien?”. Enfócate en tu bienestar mental, físico y emocional; lo que sea para ti llegará sin necesidad de perseguirlo.

Géminis

Es momento de dejar atrás las distancias y rencores con amistades. Aprovecha esta etapa para resolver diferencias y hablar con sinceridad. Si tienes pareja, un viaje juntos les ayudaría a reconectar sin complicaciones.

Cáncer

Prepárate para un viaje que ampliará tu perspectiva y te acercará a nuevas personas. Y recuerda: el amor no desaparece, simplemente se transforma. No te quedes anclado en el pasado; date la oportunidad de enamorarte de nuevo, incluso si antes saliste lastimado. La valentía está en seguir intentándolo.

Leo

Se avecinan cambios importantes en el trabajo que podrían traer estrés, presión y tensiones con jefes o compañeros. Mantén la calma; es solo una prueba para demostrar tu fortaleza. Respira y no te dejes llevar por la angustia.

Virgo

Se aproximan discusiones familiares intensas provocadas por malentendidos. Descubrirás el verdadero carácter de alguien a quien admirabas profundamente. Será doloroso, pero también revelador. Aceptar la realidad te ayudará a madurar y avanzar.

Libra

¿Hasta cuándo seguirás insistiendo con alguien que no valora tu esfuerzo? Mientras más te aferres, más se alejará esa persona. Suelta. Cuando dejes de buscar, lo más probable es que regrese por su cuenta. La vida tiene formas curiosas de equilibrar las cosas.

Escorpión

Si tienes pareja, podrían surgir discusiones por decisiones que no se han hablado con claridad o por diferencias en los objetivos de cada uno . No te desesperes: respiren, conversen y lleguen a acuerdos de manera madura.

Sagitario

Si hubo distancias con tu pareja o alguna amistad, ahora se acercan reconciliaciones sinceras. Será un momento para dialogar, solucionar conflictos y recuperar la calidez en la relación.

Capricornio

En estos días reflexionarás sobre tu camino y los cambios que necesitas para lograr tus metas. Estás en una etapa en la que atraes a muchas personas, pero no entregues tu afecto sin cuidado. Valórate y permite que quien te quiera lo demuestre con acciones, no solo con palabras bonitas.

Piscis

Necesitas abrir tu mente y modificar algunas perspectivas. Estás atrapado en pensamientos que no te benefician y salir de ellos tomará esfuerzo, pero es completamente posible.

Con información de Nana Calistar.

EE