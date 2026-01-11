Domingo, 11 de Enero 2026

Horóscopos de HOY 11 de enero de 2026 | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Este día Nana Calistar comparte las predicciones astrológicas para cada signo en el amor

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Aries

Tu pareja podría mostrarse más cariñosa para plantearte algo importante; escucha con atención y mantén una actitud abierta.

Tauro

Deja de rogar por amor; es momento de aprender a elegir con mayor claridad y no conformarte con muestras mínimas de atención o compromiso.

Géminis

Fortalecer esa conexión emocional te ayudará a decidir mejor en el amor y a no depender de otros.

Cáncer

Si tienes pareja, es posible que se haya sentido relegada por tu falta de atención; actúa con honestidad y demuestra si realmente te importa.

Leo

Una persona de una ciudad lejana empieza a despertar tu interés, llegando de forma tranquila y aportando la paz que necesitabas.

Virgo

Habrá encuentros pasajeros y posibles reencuentros con amistades o exparejas; actúa con cautela y evita confundir atracción momentánea con sentimientos reales.

Libra

Un amor del pasado reaparece con fuerza y despierta emociones intensas; aunque resulte atractivo, recuerda que no todo lo que regresa merece permanecer.

Escorpión

El amor llegará en el momento adecuado, de manera natural y sin presiones; no se puede forzar, por lo que es importante ser paciente y permitir que surja cuando sea el tiempo correcto.

Sagitario

En el ámbito amoroso, si tienes pareja, se aproximan momentos de gran pasión que reavivarán la conexión y provocarán alegría mutua.

Capricornio

Si tienes pareja, evita la monotonía; atender los detalles es clave para mantener viva la relación y prevenir el desgaste emocional.

Acuario

Cuentas con energía propicia para la convivencia y reuniones sociales, así como para un encuentro con alguien que demuestra interés genuino en ti.

Piscis
No permitas que nadie altere tu entorno ni comprometa la paz que con esfuerzo has logrado construir.

