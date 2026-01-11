Domingo, 11 de Enero 2026

Nana Calistar: Horóscopos para HOY 11 de enero de 2026

Esto es lo que viene para tu signo zodiacal, según las predicciones de Nana Calistar

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Conoce lo que le depara a tu signo este día. X / @NanaCalistar

Aries

Tu ánimo puede variar de un día a otro, por lo que es recomendable mantener la calma y cuidar tus palabras para evitar malentendidos.

Tauro

El momento es favorable para atender pendientes, firmar documentos, resolver trámites y concretar aquello que has venido posponiendo.

Géminis

Se aproximan días complejos en los que deberás tomar decisiones relevantes que marcarán un cambio importante; no temas expresar lo que sientes.

Cáncer

Evita hablar de más o divulgar confidencias; mantenerte al margen de chismes te ayudará a prevenir conflictos con personas importantes.

Leo

No todo pensamiento debe expresarse ni todo comentario compartirse, especialmente cuando se trata de amistades, familia o personas cercanas.

Virgo

Se abre una etapa perfecta para empezar de cero, reinventarte y hacer las cosas distinto, sin detenerte por nadie ni pedir permiso para ser feliz.

Libra

Libra, mantente atento, ya que podrías enfrentar chismes o malentendidos provenientes del entorno familiar.

Escorpión

Es un momento propicio para cerrar ciclos y concluir proyectos pendientes; dejar ir lo que ya no deseas continuar es parte del proceso de crecimiento y también representa avanzar.

Sagitario

Ya es momento de retomar ese proyecto o meta que has dejado en pausa y avanzar con determinación.

Capricornio

Procura dedicar más tiempo a tu familia, pues luego llegan los arrepentimientos por no haber estado cuando más te necesitaban.

Acuario

Es momento de asumir la responsabilidad de tus decisiones; tu futuro y proyectos dependen únicamente de ti.

Piscis

Es momento de buscar oportunidades que te permitan crecer y sentirte realizado; permanecer en un trabajo que genera frustración y desmotivación no contribuye a tu bienestar.

