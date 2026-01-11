Nana Calistar: Horóscopos para HOY 11 de enero de 2026

AriesTu ánimo puede variar de un día a otro, por lo que es recomendable mantener la calma y cuidar tus palabras para evitar malentendidos.TauroEl momento es favorable para atender pendientes, firmar documentos, resolver trámites y concretar aquello que has venido posponiendo.GéminisSe aproximan días complejos en los que deberás tomar decisiones relevantes que marcarán un cambio importante; no temas expresar lo que sientes.CáncerEvita hablar de más o divulgar confidencias; mantenerte al margen de chismes te ayudará a prevenir conflictos con personas importantes.LeoNo todo pensamiento debe expresarse ni todo comentario compartirse, especialmente cuando se trata de amistades, familia o personas cercanas.VirgoSe abre una etapa perfecta para empezar de cero, reinventarte y hacer las cosas distinto, sin detenerte por nadie ni pedir permiso para ser feliz.LibraLibra, mantente atento, ya que podrías enfrentar chismes o malentendidos provenientes del entorno familiar.EscorpiónEs un momento propicio para cerrar ciclos y concluir proyectos pendientes; dejar ir lo que ya no deseas continuar es parte del proceso de crecimiento y también representa avanzar.SagitarioYa es momento de retomar ese proyecto o meta que has dejado en pausa y avanzar con determinación.CapricornioProcura dedicar más tiempo a tu familia, pues luego llegan los arrepentimientos por no haber estado cuando más te necesitaban.AcuarioEs momento de asumir la responsabilidad de tus decisiones; tu futuro y proyectos dependen únicamente de ti.PiscisEs momento de buscar oportunidades que te permitan crecer y sentirte realizado; permanecer en un trabajo que genera frustración y desmotivación no contribuye a tu bienestar.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP