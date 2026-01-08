Hoy en día la tecnología nos permite realizar una infinidad de acciones en cuestión de segundos, especialmente desde la llegada de la Inteligencia Artificial a nuestras vidas, a medida que pasa el tiempo, programas como Chat GPT, nos hacen recordar que nuestra imaginación es el límite.

Estos avances tecnológicos nos mantienen alerta y en constante aprendizaje, debido a que a partir de ello evolucionamos cognitivamente.

Actualmente, algunas de las mayores estrellas del cine o la música, desafortunadamente han fallecido, no sin antes formar un legado, el cual aun continúa presente en el corazón de sus fanáticos, este es el caso de quien hablaremos el día de hoy: Elvis Presley.

El "Rey del rock and roll", nació el 8 de enero de 1935, en Tupelo, Misisipi, por lo que este jueves estaríamos celebrando su cumpleaños número 91, si no hubiera perecido el 16 de agosto de 1977, a los 42 años de edad, debido a un paro cardiorrespiratorio.

Ante estas circunstancias, es fácil preguntarse ¿cuál sería el aspecto de Elvis Presley a los 91 años? y el día de hoy te traemos la respuesta, con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Como se puede apreciar en la anterior imagen, su mirada profunda y seductora seguiría presente, sin embargo, el paso de los años logró cambiar algunas de sus facciones más representativas, incluso su icónico peinado habría cambiado con el tiempo.

Por otro lado, la Inteligencia Artificial dentro de la red social X, llamada "Grok", nos muestra una segunda imagen, la cual nos deslumbra con un panorama completamente diferente del cantante estadounidense, en donde especula que su estilo extravagante no habría cambiado, sigue utilizando joyería de oro y su representativo flequillo con volumen seguiría presente.

Esta segunda predicción, nos muestra un poco más allá debido a que se puede hacer la conjetura de que el Rey del rock and roll nunca abandonó los escenarios. ¿Te lo puedes imaginar?

CT