De acuerdo con las predicciones de la astróloga Mizada Mohamed, esta semana, del 12 al 18 de enero, vivimos una etapa clave marcada por la luna menguante y la llegada de la Luna Nueva en Capricornio , un momento ideal para cerrar ciclos, ordenar emociones y preparar nuevos comienzos con claridad.

La energía de estos días nos invita a soltar lo que ya cumplió su propósito, hacer ajustes internos y sembrar intenciones firmes para el nuevo ciclo que comienza. No todo se mueve rápido, pero todo se acomoda como debe.

Asimismo, indica que esta semana de luna menguante es ideal para donar, vender o regalar todo aquello que no hemos utilizado en el último año , para dejarle espacio a lo nuevo que se viene. Todos aquellos objetos como ropa, zapatos, accesorios, utensilios de cocina, etc.

Indica que, la luna menguante también es ideal para sacar aquello que se lleva guardado en el alma y en la mente. Palabras, acciones quenos han lastimado.

Recomienda escribir todas las cosas que se quieren sacar que provocan dolor, a puño y letra, y enfocarse en lo que se quiere, no en lo que no se quiere. Al terminar de escribir, romper el papel en pedazos será lo que ayude a soltar todo lo negativo, lo que duele y lo que agobia.

Por otro lado, recomienda sacar todos aquellos objetos que estén rotos, como espejos, electrodomésticos, aparatos como celulares, televisiones, etc., para darle entrada a lo nuevo que se vendrá, también, de manera material.

