Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 27 de abril al 3 de mayo

La semana del 27 de abril al 3 de mayo llegan con una energía intensa y transformadora. De acuerdo con Mizada Mohamed, el Sol en Tauro, la luna creciente y la microluna llena del 1 de mayo en Escorpión marcan un periodo clave para actuar, cerrar ciclos y abrirse a nuevas oportunidades.

Los movimientos planetarios activan emociones, decisiones y procesos personales en cada signo.

Aries

Tienes la fuerza, el poder, la entrega, el conocimiento y la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Ya salimos del Sol en tu signo y ahora inicia un nuevo ciclo. Desde el día de tu cumpleaños cuenta 52 días, ese es el ciclo del Sol; después vienen otros ciclos de 52 días correspondientes a la Luna, Mercurio, Venus y Marte. Este periodo te pregunta qué estás esperando para accionar. Los cambios continúan y aquello que no se ha dado llegará en el momento perfecto, porque lo que te corresponde es tuyo.

Tauro

Traes muchas ideas en mente y cierta confusión sobre hacia dónde dirigirte, pero no es momento de pensar sino de actuar. Diversifica tus capacidades y trabaja en varios frentes. Con el Sol en tu signo y la entrada de Mercurio del 2 al 17 de mayo, se activan oportunidades en comunicación, cambios y crecimiento. La microluna llena en Escorpión potencia la pasión, el romance y los reencuentros, pero debes evitar los celos. Es una semana favorable para negociaciones, compras, ventas y formalizar relaciones.

Géminis

Es importante encontrar equilibrio: ni todo es absoluto ni nada es definitivo. Permítete equivocarte y aprender. Has sido criticado, pero es momento de dejar que hablen y enfocarte en lo tuyo. Urano en tu signo hasta 2033 impulsa tu creatividad. Guarda tu energía para lo que realmente importa. Con Venus en Géminis hasta el 18 de mayo, se activan el amor, el dinero y las oportunidades. Deja de buscar aprobación externa y recuerda todo lo que has recorrido. Es tiempo de ganar.

Cáncer

Llegan aplausos, recompensas y reconocimientos. No es tiempo de pensar, sino de actuar. El universo te regresa multiplicado lo que has sembrado. El estelium en Aries te benefició dentro de la cruz cardinal, impulsando cambios importantes. Es momento de cerrar ciclos pendientes y poner límites emocionales. Con Júpiter en tu signo, se abren caminos de éxito, abundancia y prosperidad. Todo lo sembrado desde 2011 comienza a dar frutos a partir de este 2026.

Leo

Estás en una etapa de éxito, abundancia y prosperidad. Tu intuición está elevada y tienes nuevas ideas y proyectos. Mantén los pies en la tierra y evita engancharte en conflictos. Es momento de cosechar lo que has sembrado, pero también de seguir construyendo. Debes recibir en la misma medida en la que das. Se acercan recompensas importantes. Además, la llegada de Júpiter a tu signo en junio comenzará a sentirse desde ahora, trayendo oportunidades en amor, familia y crecimiento personal.

Virgo

Tu intuición será clave esta semana. Tendrás un sexto y séptimo sentido muy desarrollados para tomar decisiones. Es el resultado de tu buen proceder. Te alejarás de personas que solo restaban energía, lo cual será positivo. No te enfades ni te alteres, agradece las lecciones. La entrada de Mercurio en Tauro favorece tus proyectos y hará que todo avance con rapidez. Evita frenos mentales, piensa menos, siente más y actúa. Es una excelente semana para buscar nuevas oportunidades laborales o económicas.

Libra

Después de los fuertes cambios provocados por el estelium en Aries, llega una semana de respiro. Te sentirás más tranquilo, relajado y con ganas de disfrutar. Es momento de reconectar contigo mismo y reconocer tu crecimiento. Habrá aplausos, recompensas y reconocimientos. Personas se acercarán a pedir tu consejo. También se abren oportunidades en el ámbito laboral y profesional. En el hogar llegan buenas noticias que traerán alegría, además de planes de viajes a futuro.

Escorpión

La microluna llena en tu signo el 1 de mayo te favorece enormemente. Es una semana mágica, con energía para avanzar con pasos firmes. Recibirás buenas noticias relacionadas con lo que sembraste en años anteriores. Estarás pleno, feliz y con gran magnetismo. Evita los celos y enfócate en lo importante. Es momento de firmas, contratos, acuerdos, viajes, cambios de casa o remodelaciones. También se marcan inicios o reencuentros sentimentales.

Sagitario

El estelium en Aries te abrió los ojos y el corazón. Es momento de tomar decisiones firmes y dejar atrás lo que no suma. Esta semana marca el cierre de abril y el inicio de mayo con mayor conciencia. Has vivido procesos intensos desde finales de 2025 hasta ahora, pero todo forma parte de tu crecimiento. No dudes de tus capacidades. No necesitas ser perfecto para ser amado. Controla impulsos y enfócate. Estás en una etapa de aprendizaje profundo que te prepara para algo mejor.

Capricornio

Es una semana muy favorable para firmas, contratos, acuerdos, viajes y cambios importantes. Confía en tus capacidades y avanza, aunque existan dudas. Con Saturno en Aries y Urano en Géminis, se activan cambios y nuevas oportunidades. Es momento de sacar a la luz proyectos que habías dejado en pausa. También has aprendido a diferenciar quién se queda en tu vida y quién no. La entrada de Mercurio en Tauro te beneficia ampliamente. Es tiempo de ganar.

Acuario

Con Plutón en tu signo, Urano y Venus en Géminis, llegan cambios, oportunidades, transformaciones y sorpresas. Es una semana de decisiones importantes. Piensa menos y actúa más. Se presentan nuevos retos y oportunidades que has ganado con tu experiencia. Aprende a recibir en la misma medida en que das. Entre el 28 y 30 de abril habrá propuestas importantes. También hay buenas noticias en el hogar y posibilidades de cambios o remodelaciones.

Piscis

El universo está completamente a tu favor. Neptuno en Aries mueve tus emociones y tu forma de pensar, mientras Júpiter en Cáncer te brinda apoyo y expansión. Es una semana para reencontrarte contigo mismo, liberarte de ataduras y perseguir tus sueños. Se presentan cambios importantes en el hogar, en tu forma de pensar y en tu vida profesional. Podrías recibir una propuesta relevante. La luna creciente y la microluna llena en Escorpión te impulsan a tomar decisiones que habías postergado, lo que te traerá paz, serenidad y tranquilidad.

Con información de Mizada Mohamed

MF