Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 11 de noviembre

Aries

Abre los ojos y mira la realidad tal como es. Hoy es un día para disfrutar, sentir y vivir intensamente. Se avecinan sorpresas, oportunidades y novedades que pueden marcar un cambio importante. Según la actitud con la que enfrentes el día, atraerás nuevas propuestas, especialmente en el ámbito profesional y económico.

Tauro

Escucha la voz de tus ángeles guardianes, ellos no se equivocan. Te conducirán hacia las personas y lugares correctos. Háblales, pídeles guía, especialmente si estás por tomar decisiones relacionadas con asuntos bancarios, créditos o temas laborales que deberás resolver entre hoy y mañana.

Géminis

Aprovecha las oportunidades que aparezcan. Hoy es un día con una energía muy especial y positiva. Revisa los proyectos que te ofrecieron hace unas semanas; aunque Mercurio esté retrógrado, como esas propuestas surgieron antes, todo funcionará a tu favor y verás mejoras notables en tus ingresos.

Cáncer

Se presentan cambios o remodelaciones en tu hogar. Podría haber una reunión familiar que te llene de alegría. Tienes muchos planes nuevos que implican disfrutar con los tuyos, ya sea decorando, plantando o iniciando algo juntos. En el ámbito profesional, escucha nuevas propuestas: vienen acompañadas de buena suerte y éxito.

Leo

Te sentirás pleno, feliz y enamorado. La Luna entra en tu signo a partir de las 11:34 a.m., así que aprovéchalo para avanzar en acuerdos o negociaciones. Antes de hablar o decidir, analiza todo dos veces y escucha atentamente las propuestas que te lleguen.

Virgo

Confía en tu intuición, rara vez se equivoca. Si ya analizaste bien algo, es momento de actuar. Aunque Mercurio esté retrógrado, lo que pensaste a finales de junio o principios de julio volverá a tu vida y te traerá un respiro, especialmente en lo laboral y económico.

Libra

Libérate de ataduras y no tomes tan en serio las opiniones ajenas. Si los demás hablan, déjalos hacerlo; eso es señal de que estás haciendo las cosas bien. Hoy podrías recibir un reconocimiento o recompensa, ya sea en lo profesional o social, además de una buena noticia en tu hogar que te dará mucha felicidad.

Escorpión

No busques afuera lo que ya llevas dentro. El éxito, la abundancia y la prosperidad nacen de tu mente. Hoy tu poder mental está al máximo, así que enfoca bien tus pensamientos porque el universo podría concederte lo que deseas: trabajo, amor, prosperidad o triunfo.

Sagitario

Podrían surgir chismes o comentarios negativos en tu entorno laboral. Maneja las cosas con diplomacia y dulzura, sin perder tu autenticidad. Es un buen día para negociar y expresar lo que quieres con firmeza y amabilidad. También habrá una reunión familiar que te llenará de alegría.

Capricornio

Llega el momento de recoger los frutos de lo que sembraste. No solo verás resultados en lo laboral, sino también en tus relaciones personales y amorosas. Hoy se respira felicidad, armonía y tranquilidad; disfruta de las buenas noticias que llegan a tu vida.

Acuario

Evita alterarte con personas que no están en tu misma sintonía emocional o intelectual. No tomes nada de forma personal. Es un día ideal para reflexionar si lo que haces actualmente te satisface o si necesitas hacer un pequeño cambio para mantener tu equilibrio y bienestar.

Piscis

Estás en un momento de fuerza total, tanto física como mental y espiritual. Todo lo que anhelabas comienza a hacerse realidad. Llegan las sorpresas y noticias que esperabas, tanto en el ámbito profesional como sentimental. Avanza con confianza: la suerte está de tu lado.

MF