Cinemex se luce este jueves 21 de mayo con dos estrenos imperdibles

Las pantallas grandes de Cinemex se preparan para recibir una semana cargada de emociones, historias profundas y personajes que enfrentan cambios capaces de transformar sus vidas para siempre.

Este jueves 21 de mayo, las salas de Cinemex renovarán su cartelera con dos producciones que apuestan por el drama humano desde perspectivas completamente distintas: una ambientada entre los grandes cambios culturales de finales del siglo XIX y otra centrada en los vínculos, las crisis personales y las segundas oportunidades en la actualidad.

Ambas películas prometen conquistar al público con relatos emotivos, reflexivos y llenos de sensibilidad.

Te compartimos los dos estrenos imperdibles en Cinemex:

Los Colores del Tiempo

Uno de los lanzamientos es Los Colores del Tiempo, una producción que mezcla drama familiar, memoria y transformación social. La cinta sigue a dos primos distantes que vuelven a encontrarse tras recibir una herencia inesperada. Ese hecho los lleva a descubrir la historia de Adèle, una joven que llegó a París a finales del siglo XIX decidida a encontrar a su madre.

Mientras los descendientes reconstruyen el pasado de la joven en la actualidad, la película muestra el surgimiento del París moderno, así como el auge del impresionismo y los cambios industriales que marcaron aquella época. Las historias del pasado y del presente se cruzan constantemente, generando un contraste entre las costumbres contemporáneas y la vida en 1895, en una trama que terminará modificando el rumbo de toda la familia.

Nada entre los dos

El otro estreno destacado es Nada entre los dos, una historia íntima sobre segundas oportunidades y conexiones inesperadas. Guillermo, un mexicano de 45 años, enfrenta una vida marcada por la monotonía matrimonial y el control constante de su suegro, mientras lidia con una crisis empresarial que amenaza el lugar donde trabaja.

Durante un viaje laboral a un resort en México, conoce a Mechi, una argentina que también atraviesa un momento complicado: un empleo que no disfruta, una relación desgastada y una complicada dinámica familiar. Todo cambia durante una madrugada en la playa, cuando ambos coinciden por casualidad y comienzan a construir una relación que les permite escapar, aunque sea por un momento, del caos y las frustraciones que cargan en su vida cotidiana.

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MF