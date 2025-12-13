Este domingo 14 de diciembre se desplegarán cerca de mil elementos estatales y federales, así como 137 vehículos, para resguardar la seguridad en el desfile de bienvenida que ofrecerá el gobierno de Tabasco para celebrar a Fátima Bosch como Miss Universo 2025. El evento espera una asistencia de 18 mil personas.

El subsecretario de Gobierno, Pablo Mora Gómez, pidió a todas las personas que acudirán el próximo domingo 14 de diciembre al desfile y la verbena popular, que cumplan con las recomendaciones de orden para que estos se desarrollen de la mejor manera y sea un encuentro sano al que asistan las familias a divertirse.

"Pero también quiero hacer un llamado a la responsabilidad, porque Tabasco estará en los ojos del mundo y todas y todos debemos cuidar que salga bien y que no se dé una mala imagen de nosotros. Vendrán medios de comunicación internacionales, por lo que debemos hacer que todo salga bien y que sea un evento familiar", afirmó.

Por su parte, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, informó que el desfile iniciará a las 16:00 horas sobre el Malecón Carlos A. Madrazo, tomará la avenida Gregorio Méndez y tendrá cuatro puntos principales: el Parque Guacamayos, la "Curva del Diablo", el Hospital de Pemex y concluirá en la Fuente del Chorro.

Al resaltar que Miss Universo 2025 estará en el único carro alegórico que hará todo el recorrido, explicó que las puertas del Estadio Centenario 27 de Febrero se abrirán a partir de las 14:00 horas para la fiesta de bienvenida, por lo que a partir de esa hora podrán ingresar las personas que estarán en las butacas y gradas.

"Tenemos un foro para 18 mil personas y una vez que esté a su máxima capacidad se cerrarán las puertas y ya no podrá entrar nadie más. Los que no puedan entrar, podrán ver el espectáculo en las pantallas que se colocarán en la explanada del Injudet, para que con comodidad puedan apreciar la verbena popular", puntualizó.

En compañía de la madre de Miss Universo 2025, Vanessa Fernández Balboa, detalló que los artistas que participarán en la verbena son Pepe Ixtepan y La Compañía, Animador Los Teloneros, Cantante Tony Jenn, La Keity, Grupo Maney, Cantante Osmar, Marimba del Gobierno del Estado y La Choca Kasiana, entre otros.

La funcionaria advirtió que durante el recorrido del carro alegórico no se permitirá el uso de drones por cuestiones de seguridad, por lo que habrá un operativo específico, y tampoco se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas al Estadio Centenario.

En tanto que el comisionado de la Policía Estatal, Jesús Amaya Guerrero, informó que en el operativo participarán 427 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública; 81 de la Policía Estatal de Caminos; 400 de Sedena, Guardia Nacional y Marina; 40 de Protección Civil y Sistema Estatal de Urgencias; y 35 de Seguridad Privada, para un total de 993 uniformados.

Asimismo, se utilizarán 67 vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública; 49 de las fuerzas federales; y 21 de Protección Civil, ambulancias y ataque rápido, para un total de 137 vehículos.

La madre de la Miss Universo, Vanessa Fernández, quien estuvo presente en la conferencia de prensa, aprovechó la oportunidad para agradecer a las y los tabasqueños todo el apoyo que han brindado a su hija durante las distintas etapas en que ha alcanzado este logro histórico.

"Llegamos anoche a Villahermosa y ella se siente en casa, arropada y en su lugar. Está muy contenta de estar con su gente y los suyos", aseguró.

