Este viernes 27 de febrero llega con movimientos astrales que favorecen especialmente a algunos signos del zodiaco en temas de amor y dinero.

Leo

La suerte en el dinero se activa con fuerza. Mhoni señala que puede presentarse una propuesta laboral, un pago pendiente o incluso una oportunidad de inversión favorable. En el amor, las relaciones se fortalecen; quienes están solteros podrían recibir una declaración inesperada.

Tauro

Este signo de tierra tendrá estabilidad económica y posibilidades de crecimiento. Es buen momento para negociar, firmar acuerdos o iniciar proyectos. En el plano sentimental, se visualizan reconciliaciones y mayor compromiso en pareja.

Sagitario

La energía positiva rodea a Sagitario en temas financieros. Puede surgir un ingreso extra o una noticia relacionada con trabajo que mejore su panorama. En el amor, habrá encuentros apasionados y conversaciones que aclaran sentimientos.

Escorpio

Mhoni Vidente indica que Escorpio atraerá oportunidades económicas gracias a su intuición y determinación. En cuestiones del corazón, es un día ideal para iniciar una relación o dar un paso más serio en la actual.

Acuario

Se abren caminos en lo profesional, lo que impacta directamente en el dinero. Puede haber reconocimiento o propuestas nuevas. En el amor, alguien del pasado podría buscar un acercamiento.

La astróloga recomienda aprovechar este viernes para actuar con seguridad, mantener pensamientos positivos y no dejar pasar oportunidades.