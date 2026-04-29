Mhoni Vidente: Signos con suerte en el amor y dinero hoy miércoles 29 de abril

Este miércoles 29 de abril llega con una energía especial para varios signos del zodiaco, especialmente en temas sentimentales y económicos. De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, algunos recibirán buenas noticias, nuevas oportunidades laborales y momentos clave para fortalecer relaciones amorosas. La astróloga señala que es un día ideal para aprovechar la intuición y actuar con confianza.

Leo

Leo aparece como uno de los signos más favorecidos de la jornada. En el amor, la armonía con la pareja será protagonista y también podrían surgir invitaciones especiales o encuentros románticos. En el dinero, se recomienda aprovechar ideas creativas para crecer profesionalmente.

Virgo

Virgo tendrá suerte en cuestiones sentimentales, pues Mhoni indica que es momento de volver a enamorarse o abrirse a nuevas conexiones. En lo económico, habrá orden y avances en el trabajo, lo que podría traducirse en mejores ingresos próximamente.

Libra

Para Libra, este miércoles se presentan oportunidades laborales importantes y mejoras financieras. En el amor, será clave dejar atrás discusiones y abrir espacio al diálogo, lo que ayudará a fortalecer vínculos.

Acuario

Acuario tendrá noticias positivas relacionadas con estudios, trabajo o proyectos personales. La energía favorece nuevas entradas de dinero y crecimiento económico. En el amor, sus ideas y carisma atraerán nuevas personas.

Piscis

Piscis destaca como uno de los signos con mayor intuición hoy. Esa sensibilidad le ayudará a tomar buenas decisiones en el amor y a recibir noticias favorables en lo económico. También se marcan momentos intensos para parejas estables.

Tauro

Tauro contará con estabilidad financiera y buena fortuna para compras, pagos o movimientos bancarios. En el amor, la tranquilidad será clave para disfrutar relaciones más sanas y seguras.

La astróloga recomienda vestir colores claros, agradecer lo bueno que llega y mantener pensamientos positivos para atraer abundancia. Este miércoles será una fecha ideal para tomar decisiones importantes y dejar atrás lo que ya no suma.

Con información de Mhoni Vidente

BB