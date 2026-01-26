Este lunes 26 de enero, la tarotista cubana Mhoni Vidente indica en su horóscopo diario que los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) se encuentran bajo una energía que promueve la observación, la prudencia y el equilibrio.

Aries

La energía del día impulsa a avanzar, aunque será importante regular el ritmo. En el ámbito laboral, asumir la iniciativa puede resultar favorable si se actúa con serenidad y firmeza. En lo emocional, escuchar antes de responder ayudará a evitar tensiones innecesarias. Un proyecto o interés personal comienza a consolidarse y refuerza la motivación. Cuidar la energía será clave: avanzar despacio también es progreso.

Tauro

Mantener el equilibrio emocional permitirá afrontar la jornada con mayor tranquilidad. Se favorecen las conversaciones claras y la resolución de asuntos pendientes, especialmente en relaciones cercanas. En temas financieros, conviene actuar con cautela y evitar decisiones impulsivas. Un diálogo sincero puede devolver estabilidad. Priorizar espacios que transmitan calma será beneficioso.

Géminis

El día se presenta activo, con múltiples ideas en movimiento. Para no dispersarte, será necesario organizar prioridades. En el plano afectivo, la claridad al comunicarte será fundamental. Una noticia o mensaje inesperado podría modificar el desarrollo del día. Tomar pausas breves ayudará a ordenar pensamientos.

Cáncer

Las emociones se intensifican y fortalecen la sensibilidad. Prestar atención a la intuición puede guiarte hacia decisiones más acertadas. En el entorno familiar, surgen oportunidades para mejorar vínculos y dejar atrás tensiones. La creatividad fluye con mayor facilidad. Respetar tus tiempos favorecerá el bienestar emocional.

Leo

Tu presencia destaca y genera respuestas en el entorno. Esta energía favorece la iniciativa y la presentación de propuestas. En el plano afectivo, se recomienda mayor flexibilidad y apertura. Un gesto de reconocimiento puede surgir de forma inesperada. Encontrar el equilibrio entre determinación y sencillez será importante.

Virgo

La jornada favorece la resolución de pendientes gracias a tu enfoque práctico y organizado. Administrar bien el tiempo permitirá avanzar con mayor eficiencia. En lo personal, será importante moderar la autoexigencia. Una decisión tomada hoy puede traer resultados positivos a futuro. Combinar lógica e intuición será clave.

Libra

El día exige equilibrio, pero también determinación. Postergar ya no es una opción y será necesario definir una decisión relevante. En el ámbito afectivo, la transparencia contribuirá a fortalecer relaciones. Un diálogo o acuerdo puede desarrollarse de manera favorable. Confía en tu propio criterio.

Escorpio

Las emociones toman protagonismo y colocan en primer plano los vínculos importantes. Se presenta la oportunidad de cerrar ciclos y dejar atrás resentimientos. La intuición se intensifica y puede revelar verdades difíciles de ignorar. Canalizar esa energía hacia acciones constructivas será positivo.

Sagitario

Predomina una actitud optimista que permite proyectarse a largo plazo. En el ámbito laboral, será conveniente planificar cada paso antes de actuar. Una idea inicial puede fortalecerse si se trabaja con paciencia. Mantener compromisos realistas ayudará a evitar el agotamiento.

Capricornio

El orden y la constancia marcan el desarrollo del día. Cada avance, por pequeño que parezca, acerca a un objetivo importante. En el plano personal, es un buen momento para expresar emociones con mayor apertura. El esfuerzo sostenido comienza a reflejarse en resultados concretos. Cuidar el equilibrio emocional será esencial.

Acuario

Las ideas fluyen con naturalidad y llaman la atención del entorno. El intercambio con personas afines puede resultar especialmente enriquecedor. En lo afectivo, mostrar mayor cercanía emocional será favorable. Un encuentro o invitación puede abrir nuevas posibilidades. Confiar en la percepción interna antes de decidir será clave.

Piscis

La inspiración y la creatividad marcan el tono del día. Compartir ideas con personas que coinciden con tus intereses puede resultar estimulante. En el plano emocional, se recomienda mayor apertura y disposición al diálogo. Una invitación inesperada podría traer oportunidades interesantes. Escuchar la intuición ayudará a tomar decisiones acertadas.

Con información de Mhoni Vidente

BB