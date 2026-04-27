Mhoni Vidente: Signos con suerte en el amor y dinero del 27 de abril al 3 de mayo

La semana del 27 de abril al 3 de mayo llega con movimientos importantes en temas sentimentales y financieros. De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, algunos signos del zodiaco recibirán una energía especial para atraer oportunidades, mejorar relaciones y abrir caminos en el dinero. Si buscas saber si estás entre los favorecidos, esta guía semanal puede darte pistas clave.

Durante estos días, la influencia astral impulsará nuevos comienzos, reconciliaciones, crecimiento económico y decisiones acertadas. También será una etapa ideal para cerrar ciclos y enfocarse en metas reales.

Leo

Leo será uno de los signos más favorecidos de la semana. En el amor, atraerá miradas y tendrá gran magnetismo personal. Si está soltero, podría conocer a alguien especial. Si tiene pareja, habrá momentos intensos y mayor conexión.

En lo económico, se presentan oportunidades laborales y posibilidad de recibir dinero extra. Es buen momento para iniciar proyectos o pedir ese aumento pendiente.

Día clave: martes

Número de suerte: 09

Tauro

La temporada de Tauro le da fuerza adicional a este signo. En el amor, habrá estabilidad y posibilidad de formalizar relaciones. También podría aparecer una persona del pasado buscando una segunda oportunidad.

En dinero, será una semana positiva para compras inteligentes, inversiones pequeñas o recuperar pagos atrasados.

Día clave: jueves

Número de suerte: 17

Acuario

Acuario tendrá una semana llena de sorpresas agradables. En el amor, alguien inesperado podría acercarse con intenciones serias. Las parejas vivirán momentos de renovación.

En lo financiero, ideas creativas pueden convertirse en ingresos. Buen momento para emprender, vender o negociar.

Día clave: sábado

Número de suerte: 30

Capricornio

La constancia de Capricornio será recompensada. En temas sentimentales, habrá mayor claridad emocional y posibilidad de fortalecer vínculos.

En dinero, podrían llegar nuevas responsabilidades acompañadas de mejores ingresos. Excelente semana para ordenar cuentas y planear crecimiento.

Día clave: miércoles

Número de suerte: 11

Géminis

Géminis tendrá buena energía social, lo que beneficia el amor y las conexiones personales. Es probable que conozca personas interesantes o reciba mensajes importantes.

En lo económico, habrá oportunidades por contactos, alianzas o negocios rápidos.

Día clave: viernes

Número de suerte: 25

Del 27 de abril al 3 de mayo, la energía astral favorecerá a quienes actúen con decisión y confianza. Según Mhoni Vidente, estos días pueden traer cambios positivos en relaciones y finanzas, especialmente para los signos mejor aspectados. Si el universo abre una puerta, será momento de entrar sin miedo.

Con información de Mhoni Vidente

BB