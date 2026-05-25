Mhoni Vidente: Signos con suerte en el amor y dinero del 25 al 31 de mayo

La última semana de mayo llegará con movimientos importantes en la energía astral y varios signos del zodiaco serán los más favorecidos en temas de amor, dinero y nuevas oportunidades. Según las predicciones de Mhoni Vidente, este periodo estará marcado por cambios positivos, reconciliaciones, crecimiento económico y golpes de suerte inesperados.

Si estabas esperando una señal para iniciar un proyecto, mejorar tus finanzas o abrirle la puerta al amor, esta semana podría traer grandes sorpresas para ti.

Géminis

La temporada de Géminis impulsará tu energía y atraerá abundancia. Mhoni asegura que tendrás suerte en juegos de azar, oportunidades laborales y encuentros amorosos muy intensos. Una persona especial podría aparecer inesperadamente.

Leo

Será una semana llena de reconocimiento y estabilidad económica. El dinero fluirá mejor y podrías recibir una propuesta importante. En el amor, las relaciones se fortalecerán y habrá momentos románticos inesperados.

Sagitario

La suerte estará completamente de tu lado. Tendrás avances en trabajo y negocios, además de noticias positivas relacionadas con viajes o estudios. En el amor, alguien buscará acercarse a ti de manera sincera.

Acuario

Las energías de renovación beneficiarán especialmente tu economía. Mhoni recomienda aprovechar cualquier oportunidad nueva, ya que podría convertirse en algo muy exitoso. En el amor, llega una etapa más estable y tranquila.

Tauro

Aunque vienes de semanas complicadas, esta etapa traerá calma y prosperidad. Habrá mejoras en ingresos y posibilidades de compras importantes. También podrían surgir reconciliaciones sentimentales.

Los números mágicos de la semana son: 09, 17 y 31, mientras que los colores recomendados para atraer abundancia serán el rojo y el amarillo.

Con información de Mhoni Vidente

BB