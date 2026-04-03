Viernes, 03 de Abril 2026

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Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 3 al 5 de abril

Mhoni Vidente prevé un fin de semana ideal para reflexionar, descansar y abrirse a nuevas oportunidades
 

Por: El Informador

Viajes, encuentros familiares y decisiones importantes podrían marcar estos días. SUN / ARCHIVO

Viajes, encuentros familiares y decisiones importantes podrían marcar estos días. SUN / ARCHIVO

El arranque de abril llega acompañado de movimiento, descanso y nuevas decisiones para muchos signos del zodiaco. De acuerdo con la astróloga y tarotista Mhoni Vidente, el fin de semana del 3 al 5 de abril estará marcado por energías de renovación, viajes y oportunidades para reorganizar proyectos personales y laborales.

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Como parte de sus predicciones, la vidente también comparte los números de la suerte para cada signo, los cuales, según sus lecturas, pueden ayudar a atraer prosperidad, claridad y buena fortuna durante estos días.

Números de la suerte para cada signo

  • Aries: 02, 11 y 39
  • Tauro: 18, 42 y 63
  • Géminis: 05, 25 y 40
  • Cáncer: 12, 48 y 75
  • Leo: 01, 41 y 52
  • Virgo: 10, 22 y 49
  • Libra: 16, 30 y 37
  • Escorpión: 02, 37 y 64
  • Sagitario: 09, 15 y 58
  • Capricornio: 14, 30 y 77
  • Acuario: 06, 21 y 74
  • Piscis: 20, 27 y 73

Las predicciones de Mhoni Vidente apuntan a que este primer fin de semana de abril será un periodo favorable para reflexionar sobre el rumbo personal, aprovechar el descanso y prepararse para nuevas oportunidades.

Viajes, encuentros familiares y decisiones importantes podrían marcar estos días, por lo que la recomendación general es mantener claridad en los objetivos y aprovechar la energía positiva que, según la astróloga, acompañará a cada signo del zodiaco.

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YC

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