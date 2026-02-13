Es una jornada propicia para concluir asuntos pendientes, retomar conversaciones aplazadas y realizar esos cambios que habías dejado para después. Las señales estarán ahí para quien decida prestar atención.

A continuación, revisa lo que indican los horóscopos en temas de amor, dinero y salud.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco. Según las cartas del tarot de Mhoni Vidente, conviene enfocar la energía en relaciones, economía, nuevos comienzos e intuición.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La sensación de rapidez marcará tu día, pero conviene actuar con calma. Es un momento favorable para resolver un conflicto que se repetía.

Amor: Una charla honesta fortalecerá el vínculo.

Dinero: Buen momento para negociar o solicitar lo que te corresponde.

Salud: Reduce el estrés con actividad física.

Tu determinación abrirá oportunidades, aunque será importante moderar la impulsividad para que el balance final sea positivo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La paciencia será tu mejor aliada. Cambios de último momento podrían alterar tus planes, pero apuntan a algo favorable.

Amor: Si tienes pareja, evita discusiones por detalles menores.

Dinero: Controla gastos impulsivos.

Salud: Descansa y mantente bien hidratado.

Escuchar con atención puede darte un consejo útil. Aquello que parecía detenido comienza a avanzar.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La creatividad y agilidad mental estarán en su punto más alto. Es un día adecuado para comunicar ideas o iniciar proyectos.

Amor: Coqueteos y mensajes inesperados.

Dinero: Posibilidad de mejorar ingresos.

Salud: Organiza tus pendientes para no saturarte.

Una llamada o noticia podría cambiar tu ánimo favorablemente. Expresar lo que piensas tendrá un efecto importante.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad estará más presente de lo habitual, fortaleciendo tu intuición.

Amor: Expresa aquello que te preocupa.

Dinero: Lleva un control cuidadoso de tus cuentas.

Salud: Protege tu bienestar emocional.

Es un buen momento para cerrar un asunto pendiente con alguien cercano. La calma te ayudará a ver con mayor claridad.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La jornada invita a asumir liderazgo. Si esperabas una señal para actuar, esta podría ser.

Amor: Alguien muestra interés más evidente de lo que imaginas.

Dinero: Buen momento para concretar acuerdos.

Salud: Modera el consumo de café y evita desvelos.

Tu carisma destacará, pero también será importante dejar de lado el orgullo y aceptar apoyo cuando sea necesario.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Será conveniente soltar la exigencia excesiva. No todo debe estar perfecto para avanzar.

Amor: Disfruta sin analizar en exceso.

Dinero: Organiza pendientes y gastos.

Salud: Atiende molestias estomacales.

Una decisión sencilla puede evitar complicaciones mayores. La flexibilidad será clave.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Podrías sentir tensión entre tus deseos y las expectativas externas. Mantener el equilibrio será esencial.

Amor: Habla con claridad sobre lo que sientes.

Dinero: Evita prestar dinero.

Salud: Practica pausas y ejercicios de respiración.

Es un día favorable para aclarar malentendidos o recuperar un vínculo desde la serenidad.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu magnetismo e intuición estarán fortalecidos. Si percibes algo extraño, conviene prestar atención.

Amor: Intensidad y pasión, pero cuidado con los celos.

Dinero: Momento adecuado para decisiones estratégicas.

Salud: Canaliza tensiones mediante ejercicio.

Podrías descubrir una verdad que te otorgue ventaja. Actuar con inteligencia será más efectivo que reaccionar impulsivamente.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía será alta y las ganas de emprender múltiples actividades también. Enfocarte evitará dispersión.

Amor: Posible confesión inesperada.

Dinero: Controla gastos innecesarios.

Salud: Cuida postura y espalda.

Surgen oportunidades para planear viajes o proyectos importantes. La intuición orientará tu elección.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La mirada estará puesta en el futuro. Organizar y establecer límites claros dará buenos resultados.

Amor: Sé menos severo contigo y con los demás.

Dinero: Avances en asuntos laborales.

Salud: Mejora tus hábitos de descanso.

Alguien podría reconocer tu esfuerzo, aunque no lo exprese directamente. Delegar tareas también forma parte del progreso.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La jornada favorece tus iniciativas. Una idea innovadora o noticia inesperada podría modificar tus planes.

Amor: Conexiones interesantes, incluso en redes sociales.

Dinero: Momento propicio para presentar proyectos.

Salud: Evita el exceso de pensamientos.

Confiar en tu originalidad será determinante, pues aquello que te distingue se convertirá en fortaleza.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El día estará marcado por emociones profundas y procesos de cierre.

Amor: Romanticismo presente, sin idealizar demasiado.

Dinero: Mantén orden y evita endeudarte.

Salud: El descanso será necesario.

Una coincidencia o señal puede ofrecer claridad. Escuchar tus sentimientos te ayudará a encontrar respuestas.

Con información de Mhoni Vidente

BB