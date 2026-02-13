Viernes, 13 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Horóscopo hoy viernes 13 de febrero según Mhoni Vidente

Este viernes 13 de febrero se presenta con una energía marcada por la intensidad emocional y las decisiones inmediatas

Por: Brenda Barragán

Ten en cuenta que, además del signo solar, cada persona cuenta con ascendente y una carta natal propia, por lo que se trata de orientaciones generales. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Ten en cuenta que, además del signo solar, cada persona cuenta con ascendente y una carta natal propia, por lo que se trata de orientaciones generales. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Es una jornada propicia para concluir asuntos pendientes, retomar conversaciones aplazadas y realizar esos cambios que habías dejado para después. Las señales estarán ahí para quien decida prestar atención. 

A continuación, revisa lo que indican los horóscopos en temas de amor, dinero y salud.
Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco. Según las cartas del tarot de Mhoni Vidente, conviene enfocar la energía en relaciones, economía, nuevos comienzos e intuición.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La sensación de rapidez marcará tu día, pero conviene actuar con calma. Es un momento favorable para resolver un conflicto que se repetía.
Amor: Una charla honesta fortalecerá el vínculo.
Dinero: Buen momento para negociar o solicitar lo que te corresponde.
Salud: Reduce el estrés con actividad física.
Tu determinación abrirá oportunidades, aunque será importante moderar la impulsividad para que el balance final sea positivo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La paciencia será tu mejor aliada. Cambios de último momento podrían alterar tus planes, pero apuntan a algo favorable.
Amor: Si tienes pareja, evita discusiones por detalles menores.
Dinero: Controla gastos impulsivos.
Salud: Descansa y mantente bien hidratado.
Escuchar con atención puede darte un consejo útil. Aquello que parecía detenido comienza a avanzar.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La creatividad y agilidad mental estarán en su punto más alto. Es un día adecuado para comunicar ideas o iniciar proyectos.
Amor: Coqueteos y mensajes inesperados.
Dinero: Posibilidad de mejorar ingresos.
Salud: Organiza tus pendientes para no saturarte.
Una llamada o noticia podría cambiar tu ánimo favorablemente. Expresar lo que piensas tendrá un efecto importante.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad estará más presente de lo habitual, fortaleciendo tu intuición.
Amor: Expresa aquello que te preocupa.
Dinero: Lleva un control cuidadoso de tus cuentas.
Salud: Protege tu bienestar emocional.
Es un buen momento para cerrar un asunto pendiente con alguien cercano. La calma te ayudará a ver con mayor claridad.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La jornada invita a asumir liderazgo. Si esperabas una señal para actuar, esta podría ser.
Amor: Alguien muestra interés más evidente de lo que imaginas.
Dinero: Buen momento para concretar acuerdos.
Salud: Modera el consumo de café y evita desvelos.
Tu carisma destacará, pero también será importante dejar de lado el orgullo y aceptar apoyo cuando sea necesario.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Será conveniente soltar la exigencia excesiva. No todo debe estar perfecto para avanzar.
Amor: Disfruta sin analizar en exceso.
Dinero: Organiza pendientes y gastos.
Salud: Atiende molestias estomacales.
Una decisión sencilla puede evitar complicaciones mayores. La flexibilidad será clave.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Podrías sentir tensión entre tus deseos y las expectativas externas. Mantener el equilibrio será esencial.
Amor: Habla con claridad sobre lo que sientes.
Dinero: Evita prestar dinero.
Salud: Practica pausas y ejercicios de respiración.
Es un día favorable para aclarar malentendidos o recuperar un vínculo desde la serenidad.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu magnetismo e intuición estarán fortalecidos. Si percibes algo extraño, conviene prestar atención.
Amor: Intensidad y pasión, pero cuidado con los celos.
Dinero: Momento adecuado para decisiones estratégicas.
Salud: Canaliza tensiones mediante ejercicio.
Podrías descubrir una verdad que te otorgue ventaja. Actuar con inteligencia será más efectivo que reaccionar impulsivamente.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía será alta y las ganas de emprender múltiples actividades también. Enfocarte evitará dispersión.
Amor: Posible confesión inesperada.
Dinero: Controla gastos innecesarios.
Salud: Cuida postura y espalda.
Surgen oportunidades para planear viajes o proyectos importantes. La intuición orientará tu elección.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La mirada estará puesta en el futuro. Organizar y establecer límites claros dará buenos resultados.
Amor: Sé menos severo contigo y con los demás.
Dinero: Avances en asuntos laborales.
Salud: Mejora tus hábitos de descanso.
Alguien podría reconocer tu esfuerzo, aunque no lo exprese directamente. Delegar tareas también forma parte del progreso.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La jornada favorece tus iniciativas. Una idea innovadora o noticia inesperada podría modificar tus planes.
Amor: Conexiones interesantes, incluso en redes sociales.
Dinero: Momento propicio para presentar proyectos.
Salud: Evita el exceso de pensamientos.
Confiar en tu originalidad será determinante, pues aquello que te distingue se convertirá en fortaleza.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El día estará marcado por emociones profundas y procesos de cierre.
Amor: Romanticismo presente, sin idealizar demasiado.
Dinero: Mantén orden y evita endeudarte.
Salud: El descanso será necesario.
Una coincidencia o señal puede ofrecer claridad. Escuchar tus sentimientos te ayudará a encontrar respuestas.

Con información de Mhoni Vidente

BB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones