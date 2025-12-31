La influencia lunar impulsa la introspección, el balance emocional y la liberación de cargas acumuladas, mientras que los movimientos planetarios favorecen decisiones finales, diálogos honestos y la preparación de una nueva etapa. Es una jornada ideal para despedir el 2025 con gratitud y claridad, dejando espacio a los nuevos comienzos.

A continuación, se presentan las predicciones generales del horóscopo, tomando en cuenta la lectura del tarot según Mhoni Vidente. Estas interpretaciones funcionan como una guía, ya que cada persona cuenta con una carta natal y un ascendente propios. Los mensajes se enfocan en temas como el amor, las finanzas, los cierres pendientes y la intuición.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El día invita a concluir asuntos pendientes y a marcar distancia de situaciones o vínculos que ya cumplieron su ciclo. Antes de actuar, la reflexión será clave. Reconocer lo aprendido durante el año permitirá enfocar la energía en nuevos objetivos, con mayor madurez y dirección.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El cierre de año sugiere soltar la necesidad de control y confiar más en los procesos personales. Es un momento oportuno para poner en orden asuntos económicos y aclarar tensiones familiares. La serenidad ayudará a despedir el año con estabilidad emocional.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las charlas que habían quedado en pausa encuentran hoy un espacio favorable para resolverse. Escuchar con atención y expresarse con honestidad facilitará acuerdos y posibles reconciliaciones. Terminar el año con sinceridad emocional abrirá paso a un ciclo más liviano.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La Luna acentúa la sensibilidad y conduce a un balance emocional profundo. Es tiempo de perdonar, dejar atrás resentimientos y reconectar con uno mismo. Permitirse sentir y confiar en la intuición hará más armonioso el cierre del año.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este miércoles señala el final de una etapa relevante, ya sea en el plano personal o profesional. Reconocer logros y aprendizajes, sin caer en excesos, será fundamental. El nuevo ciclo pide liderazgo consciente, con ambición equilibrada por realismo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La energía del día sugiere bajar el nivel de autoexigencia. Reconocer el esfuerzo realizado y ordenar metas sin ansiedad ayudará a cerrar el año con mayor calma. Organizar pendientes será útil, siempre priorizando la confianza sobre la perfección.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los vínculos cobran protagonismo en este cierre de ciclo. Evaluar relaciones y tomar decisiones justas permitirá recuperar el equilibrio. Establecer límites claros será clave para despedir el año cuidando el bienestar emocional.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La jornada trae una energía intensa orientada a la transformación. Es momento de concluir procesos profundos y soltar cargas emocionales. El fin de año prepara el terreno para un renacer más consciente y fortalecido.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El balance del año invita a revisar metas, creencias y expectativas. Celebrar el crecimiento personal y ajustar planes será esencial. Es un buen día para proyectar viajes, estudios o nuevos proyectos, manteniendo el optimismo con los pies en la tierra.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El día favorece evaluaciones realistas y decisiones finales. Reconocer avances y errores permitirá cerrar el año con claridad. Se inicia un nuevo compromiso personal, donde la disciplina y la paciencia serán herramientas clave.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La energía invita a dejar atrás ideas rígidas y abrirse a nuevas formas de pensar. Reflexionar sobre proyectos colectivos y relaciones permitirá despedir el año con una visión más flexible. El cambio comienza desde el interior.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad se intensifica, conectando con emociones profundas. Es una jornada propicia para cerrar ciclos espirituales y emocionales. Confiar en la intuición facilitará un cierre en paz y un inicio de año con mayor esperanza y claridad.

Con información de Mhoni Vidente

