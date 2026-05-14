La colonia Americana se prepara para transformarse en una vibrante pista al aire libre el próximo 16 de mayo con la edición 2026 de la Fiesta de la Música Guadalajara. Este festival gratuito, que se extenderá por diez horas, tomará la calle Pedro Moreno, entre Emerson y Prado, para llenarla de escenarios, bandas en vivo, DJ, espectáculos de circo y diversas actividades familiares. Inspirado en la tradicional Fête de la Musique de Francia, el evento tiene como objetivo principal convertir el espacio público en un recorrido musical dinámico, donde se fusionan ritmos tropicales, propuestas alternativas y proyectos locales.

A partir de las 14:00 horas, la zona se volverá completamente peatonal, permitiendo que más de 20 bandas y artistas se distribuyan en los tres escenarios instalados directamente en la calle. El cartel de este año promete una gran diversidad musical, incluyendo agrupaciones destacadas como Kumbia Boruka, Mexican Balkan Orkestar, Troupe Tropicalicia y Curiel. Además de la oferta musical, el festival contará con propuestas circenses, como la de ZaikoCirko, añadiendo un elemento visual y de entretenimiento para todos los asistentes. La programación ha sido cuidadosamente diseñada para mezclar géneros como la cumbia balcánica, la electrónica y la música tropical, junto con espectáculos escénicos pensados para públicos de todas las edades.

Sin embargo, la experiencia de la Fiesta de la Música no se limita a los escenarios principales. Una parte fundamental del festival se desarrollará en los alrededores, donde restaurantes, terrazas y bares de la colonia Americana funcionarán como extensiones del evento. Estos establecimientos ofrecerán sus propios DJ y curadurías musicales dentro de sus espacios, enriqueciendo la atmósfera festiva. En total, 18 establecimientos participarán durante la jornada, entre los que se encuentran Venus Bar, Aguafuerte, El Gallo d'Oro y Taco Nativo.

Con puestos de comida, familias paseando, bicicletas recorriendo la calle cerrada y música sonando simultáneamente desde distintos puntos, la Fiesta de la Música busca convertir, por una tarde, la colonia Americana en uno de los corredores culturales más vivos y concurridos de Guadalajara durante este verano.

CT