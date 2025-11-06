Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu energía está en su punto más alto, lo que te impulsa a tomar decisiones valientes. Aun así, evita actuar por impulso. En lo afectivo, podrías tener sorpresas agradables. Es momento de iniciar proyectos que requieran coraje y liderazgo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Con la Luna iluminando tu signo, es tiempo de dejar atrás lo que ya cumplió su ciclo. Prioriza tu estabilidad emocional y económica. Surgirán oportunidades para mejorar tus finanzas. Antes de comprometerte, escucha tu voz interior.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente está clara y con gran capacidad de comunicación, ideal para negociar o exponer ideas. Evita dispersarte entre tantas tareas. En el plano personal, la paciencia será clave. Dedica tiempo a ordenar tu entorno y tus pensamientos.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán más intensas y podrías sentirte muy conectado con las personas que te rodean. Es un día propicio para reconciliaciones o charlas sinceras. Enfócate en el hogar y los lazos afectivos. Tu intuición será una guía confiable.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La jornada favorece tu creatividad y deseo de brillar. Tendrás oportunidades para destacar tanto en lo laboral como en lo social. Evita que el orgullo nuble tus decisiones. Inspira a otros con tu entusiasmo y muestra tu mejor versión.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu capacidad analítica y sentido del orden serán tus mayores aliados. Es momento de resolver pendientes y comunicarte con claridad. No olvides cuidar tu bienestar físico. Si prestas atención a tu intuición, podrían surgir ideas muy valiosas.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La búsqueda de equilibrio será esencial hoy. Venus influye positivamente en tus relaciones y asuntos financieros, pero evita decisiones precipitadas. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus verdaderas prioridades y necesidades.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición se agudiza, ayudándote a tomar decisiones acertadas. Es una jornada para la transformación personal. Algunas relaciones podrían requerir más empatía. Deja atrás resentimientos y abre espacio para nuevas experiencias emocionales.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Marte te brinda un impulso especial para aprender, viajar o lanzarte a nuevas aventuras. Mantén el optimismo, pero cuida los excesos en temas financieros o sentimentales. Lo inesperado puede traerte grandes oportunidades si actúas con sabiduría.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu esfuerzo y disciplina comienzan a rendir frutos. La constancia será clave en tus proyectos. La salud y el equilibrio mental deben ser prioridad. El éxito dependerá de tu organización y capacidad de mantenerte enfocado.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Hoy las conexiones sociales y el intercambio de ideas se ven favorecidos. Podrían surgir nuevas alianzas o contactos útiles. Sé flexible ante los imprevistos y escucha con atención. Comunicarte con intención evitará malos entendidos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición y la sensibilidad guiarán tus pasos. Es un día propicio para la introspección y la creatividad. Confía en tus percepciones: te mostrarán el camino correcto. Nuevas experiencias o vínculos podrían enriquecer tu vida emocional.

Con información de Mhoni Vidente

BB