Marcha LGBT en CDMX: cartelera completa de artistas del Pride 2026

Hoy, el corazón de la CDMX se pinta de colores, pero si asistes a la Marcha del Orgullo 2026, debes saber que la ruta cambió. Olvida el Zócalo; la verdadera fiesta y coronación de Kenia Os será en Bellas Artes. Aquí te damos la cartelera y los detalles clave.

¿Qué pasará hoy en la CDMX?

Este sábado 27 de junio de 2026, la capital del país celebra con gran entusiasmo la edición número 48 de la Marcha del Orgullo LGBT+. Se espera que más de 800 mil personas tomen las calles principales para exigir derechos, celebrar la diversidad y disfrutar de un evento masivo sin precedentes.

La convocatoria oficial para los diversos contingentes está programada a partir de las 10:00 horas en el emblemático Ángel de la Independencia. Desde ese punto, los miles de asistentes comenzarán su recorrido tradicional sobre el Paseo de la Reforma, llenando la avenida de música, carros alegóricos y un ambiente inigualable.

Sin embargo, este año la logística del evento tiene un giro histórico que ha tomado por sorpresa a muchos capitalinos. La marcha avanzará pacíficamente por la Avenida Juárez, pero el destino final no será la plancha del Zócalo capitalino, como dictaba la tradición inquebrantable de las últimas décadas en la ciudad.

¿Por qué cambió la ruta y dónde será el escenario?

El motivo principal de esta importante modificación es la coincidencia de fechas con el FIFA Fan Fest del Mundial 2026. Debido a las enormes instalaciones deportivas ubicadas en la Plaza de la Constitución, las autoridades gubernamentales y los colectivos organizadores acordaron reubicar el gran cierre del evento para evitar aglomeraciones peligrosas.

Como gran alternativa, el escenario principal se ha instalado sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, justo frente al imponente Palacio de Bellas Artes. Este recinto cultural será el nuevo epicentro musical donde se congregarán los asistentes para disfrutar de los espectáculos gratuitos y las presentaciones artísticas preparadas para la ocasión.

Aunque los vehículos pesados y los coloridos carros alegóricos detendrán su marcha en Reforma Norte, los peatones sí podrán caminar libremente hacia el Zócalo si desean unirse a las actividades del Mundial. Es un día histórico donde la pasión por el fútbol y el orgullo compartirán el corazón de la metrópoli.

Cartelera completa: ¿Quiénes cantarán en el Pride 2026?

La extensa oferta de entretenimiento de este año promete hacer vibrar el Eje Central con una mezcla vibrante de pop, cumbia, reguetón y mucho talento drag. La cartelera oficial está diseñada cuidadosamente para satisfacer todos los gustos y edades, consolidando al Pride como un festival musical de primer nivel internacional.

La gran protagonista y estrella indiscutible de la tarde será Kenia Os, quien ha sido nombrada oficialmente como la Reina del Pride 2026. La exitosa cantante e influencer mexicana ofrecerá un showcase especial que promete convertirse en el momento cumbre de la celebración frente a la explanada de Bellas Artes.

Pero la joven intérprete no estará sola; el imponente escenario brillará con la presencia de figuras icónicas del mundo del espectáculo. Se ha confirmado con entusiasmo la participación de la legendaria actriz Verónica Castro, la siempre polémica vedette Niurka Marcos y la aclamada estrella de la música urbana La Joaqui.

Para poner a bailar a la multitudinaria audiencia, María Daniela y su Sonido Lasser traerán sus mejores éxitos de electro-pop que marcaron a toda una generación. Además, el evento masivo contará con el inigualable talento vocal de Regina Orozco, el ritmo contagioso de Los Yes-Yes y la sorpresiva aparición de Tatiana.

El toque irreverente, divertido y sumamente viral estará a cargo de las estrellas de redes sociales que han conquistado el internet recientemente. Personalidades destacadas como Vanessa Labios 4K, Lupita TikTok, Alexis Mvgler y Alexa Dapozzo subirán al escenario para interactuar directamente con el público y mantener la energía al máximo nivel.

Recomendaciones para sobrevivir a la marcha

Si es tu primera vez asistiendo a esta magna celebración o ya eres un veterano del Pride, nunca está de más repasar algunos consejos clave para sobrevivir a la extensa jornada. La preparación previa es fundamental para que tu única preocupación sea divertirte, cantar a todo pulmón y marchar con orgullo.

Recomendaciones para hoy: Llega temprano porque las calles aledañas a Reforma se saturan rápidamente. Mantén una hidratación constante, ya que el intenso calor de junio no perdona a nadie. Aplica protección solar de alta cobertura, usa ropa ligera con tus mejores tenis y establece un punto de encuentro fijo con tus amigos.

En cuanto a la seguridad perimetral, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha desplegado un operativo especial con múltiples cortes viales desde la Estela de Luz hasta la Plaza Garibaldi. Por esta razón logística, se recomienda encarecidamente a la ciudadanía evitar transitar la zona en automóvil y planear rutas alternas con anticipación.

La mejor forma de llegar y moverte ágilmente por el centro histórico será utilizando la red de transporte público, específicamente el Metro. Toma en cuenta que estaciones estratégicas como Zócalo/Tenochtitlan y Bellas Artes podrían experimentar cierres intermitentes o temporales dependiendo de la afluencia masiva de personas a lo largo del día.

Además de las precauciones viales, las autoridades de protección civil sugieren a los asistentes mantenerse informados a través de las cuentas oficiales del gobierno capitalino. Cualquier cambio de último minuto en la logística o en los horarios de los artistas será comunicado en tiempo real para garantizar la seguridad de todos.

Más allá de la gran fiesta, la música vibrante y los artistas invitados, no olvides que la Marcha del Orgullo LGBT+ mantiene vivas sus profundas demandas históricas. Hoy se marcha pacíficamente por una vida libre de violencia, por la visibilidad interseccional y por la férrea defensa de los derechos humanos conquistados.

CT