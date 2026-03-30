La cantante Majo Aguilar reaccionó de forma explosiva cuando se le preguntó si, de ser invitada a la boda religiosa de su prima Ángela y Christian Nodal, estaría dispuesta a interpretar el "Ave María"; tajante, la cantante no sólo aclaró que ella no canta en iglesias, sino que le parecía una interrogativa superficial.

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre cantar en la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Majo Aguilar fue una de las invitadas especiales al brunch organizado en la Casa Azul para recibir a las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes visitaron la Ciudad de México para promocionar su película "El diablo que viste a la moda 2"; además de la joven, el evento contó con la participación de famosas como Regina Blandón y Yalitza Aparicio.

Captada por la prensa a su llegada a las instalaciones del Museo de Frida Kahlo, Majo contestó a algunas preguntas relacionadas al concierto que ofrecerá en el Auditorio Nacional, la primera vez que se presentará en un recinto de esas dimensiones.

Esperanzada, expresó que desea que, así como sucedió en su primer Teatro Metropolitan, en esta ocasión también agote todos los boletos de su futuro concierto.

"No he empezado los ensayos, pero hay muchas sorpresas, ojalá que se llene, yo espero que sí", dijo sonriente.

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Sin embargo, su semblante cambió cuando una reportera le preguntó si cantaría en la boda de Ángela Aguila r, con la que se sabe que no tiene una comunicación constante.

"Ay, qué ridícula pregunta, perdón", dijo Majo mientras seguía su camino dentro del museo.

¿Majo Aguilar se enojó porque le mencionaron a Ángela Aguilar?

Al terminar el evento, Majo volvió a reunirse con los medios de comunicación y, mucho más relajada, aclaró que la pregunta no la molestó, sólo que le había parecido de una connotación muy poco profunda, especialmente porque expresó que ella actúa arriba de los escenarios y no en el interior de las iglesias.

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"No´mbre, no me molestó para nada. Es una pregunta muy sonsa, la verdad, porque yo no canto en iglesias, yo no me dedico a eso, nunca me van a ver enojada porque yo no me enojo", aclaró.

Majo también dijo desconocer si su prima la tiene contemplada como una de las invitadas a la boda religiosa que celebrará con Christian Nodal en Zacatecas... ¡la pareja se ha mantenido muy hermética en torno a este evento!

JM

