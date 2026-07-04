'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha' aumenta la expectativa con su nuevo tráiler

A más de una década del estreno de la primera entrega de "Los Juegos del Hambre", la precuela "Amanecer en la Cosecha" lanzó su primer avance este sábado 4 de julio, justo el día del cumpleaños de Haymitch Abernathy, lo que incrementó la expectativa entre los fans.La película está basada en el quinto libro de la saga escrita por Suzanne Collins y se desarrolla más de 20 años antes de la historia de Katniss Everdeen, mostrando la juventud de Haymitch, ganador de los 50.º Juegos del Hambre y futuro mentor del Distrito 12.El avance reveló el primer vistazo al elenco, integrado por Joseph Zada, Mckenna Grace, Elle Fanning, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Ralph Fiennes y Glenn Close, quienes aparecen con la estética característica de los personajes de este universo distópico, en un claro homenaje a las primeras cintas.Otro de los detalles del teaser que encantó a los seguidores de la franquicia es que incluye testimonios del elenco y fragmentos del proceso de producción, además de resaltar varios guiños a las primeras entregas de "Los Juegos del Hambre".La historia sobre el origen del espíritu revolucionario en la era que marcó un precedente para el Distrito 12 llegará a los cines el próximo 20 de noviembre. SV