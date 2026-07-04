'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha' aumenta la expectativa con su nuevo tráiler

A más de una década del estreno de la primera entrega de "Los Juegos del Hambre", la precuela "Amanecer en la Cosecha" lanzó su primer avance este sábado 4 de julio, justo el día del cumpleaños de Haymitch Abernathy, lo que incrementó la expectativa entre los fans.

La película está basada en el quinto libro de la saga escrita por Suzanne Collins y se desarrolla más de 20 años antes de la historia de Katniss Everdeen , mostrando la juventud de Haymitch, ganador de los 50.º Juegos del Hambre y futuro mentor del Distrito 12.

El avance reveló el primer vistazo al elenco, integrado por Joseph Zada, Mckenna Grace, Elle Fanning, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Ralph Fiennes y Glenn Close, quienes aparecen con la estética característica de los personajes de este universo distópico, en un claro homenaje a las primeras cintas.

Otro de los detalles del teaser que encantó a los seguidores de la franquicia es que incluye testimonios del elenco y fragmentos del proceso de producción , además de resaltar varios guiños a las primeras entregas de "Los Juegos del Hambre".

La historia sobre el origen del espíritu revolucionario en la era que marcó un precedente para el Distrito 12 llegará a los cines el próximo 20 de noviembre.

SV