“Letras robadas”: el lado oscuro del éxito

En la música, alcanzar el éxito no siempre depende del talento. A veces una canción puede abrir todas las puertas, pero también puede despertar viejas heridas, alimentar egos y enfrentar a quienes buscan quedarse con el reconocimiento. Sobre esa delgada línea entre la inspiración, la ambición y el deseo de triunfar se construye “Letras robadas” (“Power Ballad”), la nueva película del cineasta irlandés John Carney que llegó esta semana a los cines mexicanos.

Reconocido por convertir la música en el corazón emocional de sus historias con películas como “Once”, “Begin Again”, “Sing Street” y “Flora and Son”, Carney vuelve a explorar los sueños incumplidos y las segundas oportunidades en una comedia musical con tintes dramáticos protagonizada por Paul Rudd y Nick Jonas.

La historia sigue a Pat, interpretado por Rudd, un músico estadounidense que dejó atrás sus aspiraciones de convertirse en una estrella de rock y decidió establecerse en Irlanda para construir una vida más estable junto a su familia. Sin embargo, el pasado y las metas que alguna vez persiguió reaparecen cuando se cruza en su camino Danny, una figura del pop interpretada por Jonas, quien busca recuperar la relevancia y el lugar que alguna vez tuvo dentro de la industria musical.

Un encuentro entre ambos músicos provoca el nacimiento de una canción con potencial para cambiar sus vidas. Lo que comienza como un momento espontáneo termina transformándose en un éxito mundial que lleva a Danny nuevamente a la cima, pero también abre un conflicto inevitable sobre la verdadera autoría de la obra y quién merece recibir el reconocimiento cuando una composición conquista al público.

A partir de esa premisa, “Letras robadas” reflexiona sobre los sueños que permanecen guardados, las oportunidades perdidas y la necesidad de reconciliarse con las decisiones que marcan el rumbo de la vida.

La música, elemento esencial en la filmografía de John Carney, vuelve a tener un papel central dentro de la narración. Las canciones revelan las emociones, los conflictos y las inseguridades de los personajes, convirtiéndose en una extensión de aquello que no siempre pueden expresar con palabras.

Además de las actuaciones de Paul Rudd y Nick Jonas, el reparto incluye a Havana Rose Liu y Jack Reynor, junto con Marcella Plunkett, Peter McDonald y Beth Fallon, quienes completan el universo de personajes que se mueven entre la fama, la frustración, la amistad y la búsqueda de autenticidad.

Camino recorrido

La película comenzó su camino en mayo de 2024, cuando se anunció que John Carney iniciaba la producción del proyecto en Dublín con Rudd y Jonas al frente del elenco. Meses después se incorporaron Jack Reynor y Havana Rose Liu, consolidando el reparto de esta producción que marcaría el regreso del realizador al terreno del musical contemporáneo.

Antes de su llegada a las salas comerciales, “Letras robadas” tuvo un recorrido por importantes encuentros cinematográficos internacionales. Su estreno mundial se realizó el 1 de marzo de 2026 durante la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Dublín.

Posteriormente se presentó en South by Southwest (SXSW), en el Festival Internacional de Cine de Cleveland y fue la película encargada de cerrar la edición 27 del BAFICI.