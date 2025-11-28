Tras la calurosa aceptación del más reciente programa de telerrealidad “La Granja VIP”, trasmitido por la cadena televisiva TV Azteca, las dudas e incertidumbre respecto a sus habitantes y su posible séptimo eliminado sigue una constante en redes sociales, desatando acolarados debates para saber quién se queda y quién se va, en este caso preguntandose quién será el séptimo elimando del programa. Hasta el momento las celebridades nominadas para potencialmente ser la séptima persona que salga de la granja más famosa de México son: Liz Vega; Fabiola Campomanes; Kim Shantal y El Patron, no obstante, esto no quiere decir que todo este perdido para ellos, ya que falta por concursar por una última salvación, la cual será llevada a cabo por los granjeros nominados. Tras darse a revelar algunas decisiones se dio a conocer que Kim Shantal y El Patrón traicionarán a su compañero de granja Sergio Mori, hijo del ex participante de La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer esto si Sergio gana la salvación. Si bien hasta el momento no es posible conocer a la septima persona eliminada del famoso programa de telerrealidad, a través de redes sociales se han realizado diferentes encuentas donde usuarios han votado por su celebridad más favorita para que se quede dentro del programa, dando una idea de lo que podría ocurrir esta semana como resultado final de uno de los ganjeros.Entre estás encuestas destaca la realizada por el periodista de espectaculos Gerardo Escareño, creador del espacio digital “Vaya Vaya” teniendo como resultados de cierre a 27 de noviembre del 2025 los siguientes datos: Kim Shantal se posiciona como la favorita para quedarse ya que alcanzó hasta un 54% de votos a favor; por otro lado El Patron (Alberto del Río) se posociona como el segundo favorito teniendo un 19% a favor de él; por otro lado Fabiola Campomanes se mantiene en una tercera posiciona con un sólido 16% de popularidad; finalmente según la encuensta realizada Liz Vega se encuentra hasta abajo de está lista teniendo tan solo un 9% de aceptación por los usuarios votantes. Cabe destacar que el próximo domingo 30 de noviembre se llevará a cabo la ceremoinia de eliminación donde podremos conocer de manera definitiva qué granjero abandonará definitivamente el exitoso programa. BB