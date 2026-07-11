La faceta más extrema de Erling Haaland ¡fue rapero y grabó esta canción! (VIDEO)

Antes de ser uno de los goleadores más determinantes que el futbol ha visto a sus apenas 25 años de edad, Erling Haaland tuvo una faceta musical que no es tan conocida por sus seguidores.

El noruego destacó en el deporte desde temprana edad, lo que le permitió formar parte de las selecciones juveniles de su país, donde conoció a algunos de sus amigos.

Fue en 2016, cuando Haaland tenía 16 años y formaba parte del conjunto sub-17, que junto a Erik Botheim y Erik Tobias exploró otro de sus intereses fuera del futbol: la música. Los tres jóvenes aprovecharon sus tiempos libres para grabar un tema bajo el nombre de Flow Kingz.

En el video, los tres adolescentes realizan coreografías improvisadas. Por ejemplo, Lyng, nombre artístico de Haaland, simula utilizar una parrilla, montar un auto de juguete y realizar un baile en cámara lenta.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

La letra hace referencia a Kygo, productor y DJ noruego responsable de éxitos como "It Ain't Me" junto a Selena Gomez, además de hablar sobre la juventud y cómo es vivirla en el país nórdico.

La canción, que lleva por nombre "Kygo Jo", permaneció durante años como una curiosidad de Internet conocida por algunos fanáticos del delantero. Sin embargo, tras la participación de Haaland en el Mundial de 2026, el tema resurgió en redes sociales y comenzó a ganar popularidad.

Después del debut del delantero del Manchester City en la Copa del Mundo, el propio Kygo se enteró de la existencia de la canción y lanzó una promesa: si Erling anotaba contra Brasil, haría un remix.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Noruega venció a la pentacampeona con un gol de Haaland incluido, por lo que el productor cumplió y lanzó "Kygo Jo (feat. Lyng) [Kygo Remix]", una versión que escaló rápidamente hasta el primer puesto de Spotify Noruega.

Este inesperado éxito llevó a más de un usuario en redes sociales a preguntarse si existe algo que Haaland no pueda hacer, pues incluso una canción creada como una broma entre amigos durante su adolescencia terminó convirtiéndose en su primer éxito musical.

Esto ocurre mientras el astro del futbol disputa el pase a Semifinales del Mundial 2026 frente a la Selección de Inglaterra, donde buscará avanzar en el torneo y, de manera secundaria, superar a Messi y Mbappé en la tabla de goleo.

JM