Karla Souza aplaude nuevos incentivos al cine mexicano

La actriz mexicana Karla Souza se siente motivada por los nuevos incentivos al cine que anunció el Gobierno de México, mientras ella “aporta” a la representación de los latinos en Estados Unidos, donde protagoniza en inglés la serie “56 Days”, un nuevo thriller erótico de Prime Video.

La también productora celebra la nueva ley de incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual, con un crédito fiscal de hasta el 30% para hacer producciones en México, que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció junto a Salma Hayek la semana pasada.

“Sí (motiva a hacer más producciones en el país), justo tengo ahorita varias cosas que estoy desarrollando en México y esa fue una gran noticia y siento que deberíamos seguir tratando de apoyar las artes, que de por sí es muy difícil hacer cine, pero es muy importante que como cultura lo apoyemos”, declara desde Miami, donde se encuentra trabajando.

Un papel fuera de lo común

La artista interpreta a la detective “Lee Reardon” en “56 days”, serie basada en una novela homónima en la que ella investiga la aparición de un cadáver en descomposición en un apartamento de lujo relacionado con una pareja conformada por “Oliver Kennedy”, interpretado por Avan Jogia, y “Ciara Wyse”, que interpreta Dove Cameron.

La nueva serie de ocho capítulos, ya disponible en Prime Video, es un misterio con erotismo, pues “Oliver” y “Ciara” se conocen de manera fortuita en un supermercado, se enamoran rápido y de forma “peligrosamente intensa”.

Para revivir el misterio, la detective debe revivir el romance junto con su socio, “Karl Connolly”, interpretado por Dorian Missick, mientras ellos lidian también con sus secretos.

La mexicana explica que “la temática de la serie habla mucho de los secretos y de lo peligrosos y autodestructivos que pueden ser”, así como “de esta dualidad y tensión” entre la imagen pública y la privada.

La actriz reconoce que hacer este tipo de dramas “es más agotador” que una comedia. “Sin embargo, hacer comedia es muy difícil, muy matemático también. No es tan divertido como lo que aparenta ser, pero yo diría que es más agotador emocionalmente hacer los dramas y los dos me gustan, me gusta cambiarle”, remata.