It, bienvenidos a Derry: La escena postcréditos que nadie esperaba y conecta la serie con las películas

Llegó el final de la serie “It: Bienvenidos a Derry” con un impactante desenlace y una escena post-créditos con una gran revelación, la cual conecta, directamente con las películas. Esta serie se estrenó en la plataforma de streaming HBO MAX el pasado 26 de octubre, en la que se exploran los orígenes del payaso asesino Pennywise, y es precuela de las películas "IT", basadas en la obra de Stephen King.

Explicación de la escena post-créditos

|Si aún no la has visto, cuidado con el spoiler|

Después de que lo niños derrotarán a Pennywise y lo pusieran a dormir por 27 años, en la escena post-créditos se nos muestra un salto en el tiempo hasta 1986, justo cuando se desarrolla la primera película "It: Capitulo Uno", en el hospital psiquiátrico donde aparece Ingrid Kersh ya envejecida en su habitación, cuando escucha gritos de ayuda y un alboroto proveniente de otra habitación, la mujer sale y se dirige a donde se escuchan los gritos.

Es ahí cuando ve mucho personal medico en shoock afuera de la habitación, Ingrid se acerca y ve el cuerpo de una mujer que se suicidó colgándose, y a unos metros se encuentra Beverly Marsh, por lo tanto la mujer que murió resulta ser su madre, Elfrida Marsh.

Esta es la escena que conecta con las películas, pues una escena similar ya se había visto en la segunda película cuando Beverly ya es adulta, encuentra a su padre muerto, y aparece en la puerta la señora Marsh, aunque esta no es real, sino que es Pennywise disfrazado. Aun así, con esto ya se demostró que Beverly sí llegó a conocer a la Ingrid real.

X/ITMovieOfficial

El guionista Jason Fuchs habló al respecto sobre esta escena y el ultimo capitulo en el medio de Variety:

“Lo que me encanta de esa escena es que te cambia la percepción del encuentro de Beverly con la manifestación de It de Mrs. Kersh en 'It. Capítulo 2'. Fui afortunado de trabajar en esa escena y en el momento imaginé que It estaba disfrazándose de la hija de Pennywise para aprovecharse de la relación traumática con su propio padre. No se me ocurrió, entonces, que Beverly Marsh hubiera conocido a la Mrs. Kersh real. Pero ahora, vas atrás y ves de nuevo esa escena y te das cuenta de que It tenía un plan. It sabe que Beverly ha visto de verdad a Mrs. Kersh al menos una vez y fue en el peor día de su vida, el día que su madre cometió suicidio. Así que cuando It toma esa forma es también una manera de acceder a un recuerdo largamente enterrado que se entrelaza con el momento más terrorífico hasta el momento de la vida de Beverly. Y podemos ver ese día, ese momento, al final de la temporada. ”

KR