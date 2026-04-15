Hospitalizan a la cantante Taylor Momsen por picadura de araña previo a show en México

La cantante estadounidense Taylor Momsen encendió las alertas entre sus seguidores tras revelar que fue hospitalizada en la Ciudad de México debido a complicaciones derivadas de la picadura de una araña venenosa. A pesar del susto, la artista aseguró que su agenda sigue en pie y que no cancelará su presentación programada en la capital.

No es el primer encuentro inusual de Taylor Momsen con la fauna durante una gira. En mayo de 2024, mientras la banda The Pretty Reckless abría para AC/DC en Sevilla, España, un murciélago voló hacia el escenario y se aferró a la pierna de la cantante mientras interpretaba el tema 'Witches Burn'.

Un incidente antes del escenario

A través de redes sociales, la vocalista de The Pretty Reckless compartió imágenes desde el hospital, donde recibió atención médica tras presentar una reacción que se extendió por su pierna. Según explicó, la mordedura ocurrió días antes de su concierto en el Estadio GNP Seguros, lo que obligó a una intervención inmediata para controlar los efectos del veneno.

Las fotografías difundidas muestran inflamación y enrojecimiento en la zona afectada, síntomas comunes en este tipo de casos. Hasta el momento, la cantante no ha dado nuevos detalles sobre su evolución, aunque su mensaje fue claro: “el show debe continuar”.

El concierto sigue en pie

Lejos de cancelar, Momsen confirmó que subirá al escenario como parte del espectáculo en el que su banda funge como telonera de AC/DC, una de las agrupaciones más influyentes del hard rock a nivel mundial. Este concierto forma parte de una gira que ha generado gran expectativa entre los fans mexicanos, quienes esperan una noche cargada de energía y clásicos del género.

The Pretty Reckless ha ganado notoriedad en la última década con temas como “Heaven Knows” y “Death by Rock and Roll”, consolidándose como una de las bandas contemporáneas más sólidas dentro del rock alternativo.

Más allá de la música

Antes de consolidar su carrera musical, Taylor Momsen también alcanzó fama internacional como actriz en la serie "Gossip Girl", donde interpretó a Jenny Humphrey . Sin embargo, con el paso del tiempo decidió enfocarse por completo en la música, construyendo una identidad más cruda y ligada al rock.

Este no es el primer incidente inusual en su trayectoria. En 2024, durante un concierto en Sevilla, la cantante fue mordida por un murciélago en pleno escenario, lo que la llevó a recibir tratamiento antirrábico . A pesar de estos episodios, Momsen ha mantenido una actitud resiliente y profesional.

Tomando la situación con humor, Momsen bromeó diciendo que '"realmente debía ser una bruja" y agradeció al personal del hospital, quienes la apodaron cariñosamente "Batgirl".

Resiliencia sobre el escenario

El caso vuelve a poner sobre la mesa las exigencias físicas de las giras internacionales, donde los artistas enfrentan no solo el desgaste escénico, sino también situaciones inesperadas. En el caso de Momsen, su decisión de continuar con el concierto refuerza una narrativa clásica del rock: la del compromiso con el público, incluso en condiciones adversas.

Por ahora, todo apunta a que la presentación seguirá adelante, con una artista que, incluso desde el hospital, dejó claro que su prioridad sigue siendo el escenario.

TG