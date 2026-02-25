Horóscopo Chino HOY 25 de febrero: Predicciones para cada signo

RATA

Hoy tu mente está especialmente aguda. Detectas detalles que otros pasan por alto, lo que te da ventaja en asuntos laborales o financieros. Evita compartir todos tus planes; la discreción fortalecerá tu posición. Por la noche, una idea clara te ayuda a resolver algo pendiente.

BUEY

La paciencia vuelve a rendir frutos. Aunque sientas que el progreso es lento, hoy se consolidan bases importantes. Es un buen momento para organizar pendientes y reafirmar compromisos. La estabilidad emocional será tu mayor fortaleza.

TIGRE

El impulso te acompaña, pero el entorno exige moderación. Antes de reaccionar, analiza consecuencias. Una conversación podría tornarse tensa si no eliges bien tus palabras. Si canalizas tu energía hacia objetivos concretos, el día termina con sensación de logro.

CONEJO

La armonía interior se fortalece. Hoy favorece la diplomacia y los acuerdos. Si necesitas aclarar malentendidos, hazlo desde la calma. Un gesto amable genera un cambio positivo en tu entorno cercano.

DRAGÓN

Tu presencia impone respeto. Es un día propicio para liderar o tomar decisiones importantes. Sin embargo, evita la soberbia. La combinación de firmeza y empatía será la fórmula del éxito hoy.

SERPIENTE

La intuición está afinada. Percibes cambios sutiles en el ambiente y puedes anticiparte a movimientos externos. Hoy conviene actuar con reserva y analizar antes de comprometerte en nuevos proyectos.

CABALLO

La energía es dinámica y puede traer ajustes inesperados en planes o tiempos. Mantén flexibilidad y evita frustrarte por lo que no puedes controlar. Adaptarte rápidamente será tu mayor ventaja.

CABRA

La sensibilidad aumenta, pero también tu capacidad de comprensión. Hoy es ideal para fortalecer lazos afectivos y escuchar más de lo que hablas. Un momento de reflexión te devuelve serenidad.

MONO

Tu ingenio brilla con intensidad. Encuentras soluciones rápidas y prácticas a situaciones que parecían complicadas. Aprovecha el impulso mental para cerrar pendientes importantes.

GALLO

El orden trae claridad. Hoy conviene organizar documentos, agendas o tareas acumuladas. Al hacerlo, sentirás control y tranquilidad. Evita discusiones por detalles menores.

PERRO

La lealtad y la honestidad se ponen a prueba. Una situación te invita a definir límites claros. Mantente firme en tus valores; al final del día sentirás alivio por actuar con coherencia.

CERDO

La energía favorece el bienestar emocional. Un gesto amable o una noticia positiva eleva tu ánimo. Es un buen día para agradecer lo que tienes y evitar gastos impulsivos.

