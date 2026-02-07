“Doña Beja” es la nueva apuesta brasileña que reinventa la telenovela en clave streaming. Producida por Floresta y licenciada por Warner Bros. Discovery, la serie melodramática se estrenó recientemente y propone una emisión semanal de cinco episodios cada lunes, en un formato pensado para trasladar la intensidad del folletín clásico al consumo digital. Ya está disponible en HBO Max.

La producción propone una reinterpretación contemporánea de la historia de Ana Jacinta de São José, figura histórica de Minas Gerais cuya vida fue llevada a la televisión en la década de 1980. En esta nueva versión, la narrativa retoma el contexto de Araxá para explorar temas como el deseo, la venganza y la libertad femenina, a partir de una protagonista que desafía las convenciones sociales de su época. Aunque se trata de una obra de época, el proyecto plantea un diálogo directo con problemáticas que persisten en la actualidad.

De acuerdo con el equipo creativo, “Doña Beja” no se plantea como un remake, sino como una relectura que parte del material original para construir una mirada distinta. El guionista Daniel Berlinsky, uno de los responsables del desarrollo del proyecto, explicó que el eje narrativo se centró en la idea de una mujer adelantada a su tiempo, y en cómo traducir ese concepto al contexto actual.

“Lo que estamos haciendo no es un remake, es una relectura. No quiere decir que haya irrespetado la novela original. Es la historia de una mujer adelantada a su tiempo, y eso fue lo más importante para mí. La pregunta era cómo hacer una mujer adelantada a su tiempo en 2026, cuarenta años después”, señaló en charla con esta casa editorial.

Berlinsky añadió que, aunque la sociedad ha cambiado, muchas de las estructuras que rodean a la figura femenina siguen siendo rígidas. En ese sentido, la serie amplía el horizonte del personaje y lo coloca en un contexto donde sus acciones tienen un impacto más amplio en los demás personajes. Para ello, el proceso de escritura contó con el acompañamiento de investigadores históricos y consultores especializados.

La historia se construye a partir de una sinopsis desarrollada por Renata Jhin, António Barreira y el propio Berlinsky, como reinterpretación de la obra original de Wilson Aguiar Filho. El guion fue escrito por Berlinsky y Barreira, con la colaboración de Maria Clara Mattos, Cecília Giannetti, Clara Anastácia y Ceci Alves. La dirección general estuvo a cargo de Hugo de Sousa, con codirección de Bia Coelho, João Boltshauser, Rogério Sagui, Thiago Teitelroit y Ana Angel.

En el plano de la producción, Adriana Silva, productora ejecutiva de Floresta, subrayó la dimensión del proyecto y su relevancia dentro del mercado audiovisual regional.

“Es una obra muy potente. Es de época, pero al mismo tiempo muy contemporánea. Está vivida por personajes de múltiples capas. Floresta produce contenidos para plataformas desde hace 15 años, pero este proyecto es muy especial”, afirmó.

Silva destacó que “Doña Beja” inaugura un formato de novela pensada específicamente para streaming, lo que implicó un reto creativo y emocional para el equipo. La serie contó con la participación de más de 350 profesionales, y su realización incluyó un set de mil metros cuadrados, además de filmaciones en locaciones como Paraty y Lumiar, con el objetivo de dotar a la historia de un contexto visual acorde con la época retratada.

El elenco está encabezado por Grazi Massafera, quien interpreta a Ana Jacinta, junto a David Junior y André Luiz Miranda. La serie cuenta además con la participación de Pedro Fasanaro, Bianca Bin, Deborah Evelyn, Indira Nascimento, Bukassa Kabengele, Otavio Muller, Isabela García, Erika Januza, Tuca Andrada, Kelzy Ecard, Werner Schünemann, Thalma de Freitas, Gabriel Godoy, Ricardo Burgos, Catharina Caiado, Lucas Wickhaus, Luciano Quirino, João Villa, Rita Pereira, Simone Mazzer, Isabelle Nassar, Nikolas Antunes, Eduardo Pelizzari, Arilson Lucas, Paulo Mendes y Miguel Rômulo, entre otros. A ellos se suman apariciones especiales de Elizabeth Savalla, Othon Bastos, Elisa Lucinda, Virgílio Castelo y Lúcia Veríssimo.

Fuerza femenina, polémica y resistencia

“Doña Beja” no esquiva los conflictos incómodos. La serie aborda de forma directa el racismo, la homofobia, la transfobia y las múltiples violencias que atraviesan a las mujeres, y lo hace desde una mirada que pone en primer plano la fuerza femenina como motor del relato. “Todas las mujeres de esta historia son muy fuertes, cada una desde su lugar”, expresó parte del elenco, al tiempo que anticipó reacciones adversas por parte de sectores conservadores.

Lejos de esquivar la polémica, las actrices y actores reflexionaron sobre el juicio moral que históricamente ha recaído sobre las mujeres y trazaron un paralelismo con las lógicas actuales de exposición y escrutinio en redes sociales. En ese contexto, coincidieron en que la visibilidad también puede convertirse en una herramienta de resistencia. “Sabemos que la novela va a tener haters conservadores que intentarán deslegitimar nuestra historia. Eso forma parte del juego. Hoy estamos acostumbrados a transformar una crítica en fuerza. Cada ataque es una oportunidad para dejar clara una postura sobre valores, ética y estética”, señalaron.

El equipo subrayó además que la historia se inspira en una mujer que realmente existió, cuya vida fue luego mitificada, un proceso que refuerza la vigencia del relato. “Es importante hablar de esto hoy, en 2026, porque esas cuestiones siguen existiendo”, afirmaron.

En esa línea, Grazi Massafera explicó que su interpretación se aleja deliberadamente de una imagen idealizada de la protagonista y se centra en un proceso de construcción personal. “Bella no empieza como una mujer libre. Ella construye su fuerza al atravesar sus conflictos. Ni siquiera sabía que tenía esa potencia”, comentó la actriz.

Massafera vinculó esa experiencia con el presente, donde la opinión ajena y la presión social siguen teniendo un impacto profundo, especialmente sobre las mujeres. “Necesitamos entender que no somos lo que dicen los otros. Bella avanza incluso cuando toda la ciudad está en su contra”, sostuvo.

Por su parte, el guionista Daniel Berlinsky reflexionó sobre la persistencia del arquetipo de la mujer libre en distintas expresiones artísticas y sobre cómo la figura histórica de Ana Jacinta fue objeto de interpretaciones y juicios morales que derivaron en una construcción ficticia amplificada por el contexto de su época. “La Bella real vivía en una hacienda con sus dos hijos. A partir de eso se le impuso una etiqueta. Nuestra Bella es una ficción: una mitificación de esa mitificación”, explicó.

