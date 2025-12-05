Five Nights at Freddy’s 2: ¿tiene escena postcréditos?

La esperada segunda parte del largometraje que nos trajo a la vida real el emblemático videojuego Five Nights at Freddy’s, ya esta disponible en las salas de cine a nivel nacional.

Si quieres acudir a ver la nueva entrega pero ya no recuerdas bien la trama de la primera películas, a continuación te brindamos un rápido resumen sobre algunos detalles cruciales para entender la secuela a la perfección.

¿De que trató la primera entrega de Five Nights at Freddy’s?

El largometraje estrenado en el año 2023, tiene como protagonista a Mike Schmidt un guardia de seguridad con problemas que acepta un trabajo nocturno en la abandonada pizzería Freddy Fazbear's Pizza, este es interpretado por el actor estadounidense Josh Hutcherson. Este empleo le permite hacerse cargo de su hermana menor, Abby Schmidt, a pesar de la flexibilidad que le otorga este trabajo, con el tiempo Mike descubre que el lugar no es el mejor para tener a una menor de edad, especialmente cuando se hace de noche.

Más adelante, descubrimos que al oscurecer los animatrónicos del restaurante cobran vida, debido a que están poseídos por los espíritus de niños asesinados, esto vuelve su labor riesgosa para él y su hermana menor. Sin embargo, un mayor secreto se entrelaza con los aterradores Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, debido a que Mike suele tener recurrentes pesadillas sobre el secuestro de su hermano menor, Garrett, el cual esta ligado al asesino, William Afton.

El mismo Afton resulta estar ligado a la pizzería Freddy Fazbear's Pizza, es por esto que los espíritus ahora buscan venganza a través de estos siniestros seres.

¿La secuela cuenta con escenas postcréditos?

Retomando con la expectación que ha generado entre los fanáticos esta nueva película, los creadores de la misma decidieron agregar como sorpresa dos escenas postcréditos, las cuales le brindarán al público detalles acerca de la próxima entrega.

Ahora que sabes esto, te recomendamos ampliamente que no te vayas de tu asiento hasta que acabe la función. No te preocupes, no tendrás que esperar mucho en la sala para visualizar estos detalles únicos que sin duda serán cruciales en el futuro de la franquicia, debido a que la primera escena aparece a la mitad de los créditos, y la segunda llega un par de segundos después. Ahora sí, ya estás listo para disfrutar de esta secuela, que sin duda no te puedes perder.

CT