"Female Gaze" vs "Male Gaze": cómo se construye la imagen de las estrellas actuales

En la cultura pop contemporánea, la forma en que se percibe a las celebridades está profundamente influenciada por dos conceptos visuales y sociales: el "male gaze" (mirada masculina) y el "female gaze" (mirada femenina). Estas perspectivas no definen el talento ni el valor de las artistas, sino que explican cómo la industria, las cámaras y el estilismo enmarcan sus imágenes para conectar con diferentes audiencias. Mientras la mirada masculina tiende a enfocarse en el atractivo físico y la sensualidad tradicional, la mirada femenina prioriza la narrativa, la estética artística y la identificación emocional. Comprender estas diferencias permite observar cómo se construyen los ídolos modernos y por qué generan distintos tipos de impacto en el público.

Un ejemplo claro de una imagen que a menudo es capturada a través del "male gaze" es la de la talentosa actriz Sydney Sweeney. Su proyección en los medios evoca el arquetipo clásico de la bomba de Hollywood, recordando a los íconos de décadas pasadas. Las campañas publicitarias, los encuadres en pantalla y su estilismo suelen resaltar sus atributos físicos, apelando a una fascinación visual que históricamente ha dominado la industria del entretenimiento.

INSTAGRAM/sydney_sweeney

Por otro lado, el "female gaze" se manifiesta en artistas cuya imagen está diseñada para resonar con las vivencias, emociones y aspiraciones de otras mujeres, como es el caso de Taylor Swift. Su carrera no se ha construido sobre la objetivación visual, sino sobre la vulnerabilidad y la narrativa de sus canciones. La mirada femenina en torno a Swift se centra en la empatía , convirtiendo sus conciertos y su estética en un espacio seguro donde sus seguidoras se ven reflejadas. Aquí, el atractivo no radica en complacer visualmente a un espectador externo, sino en compartir un diario íntimo que genera un profundo sentido de pertenencia.

Taylor Swift. AFP

Este mismo fenómeno de la mirada femenina se observa en figuras como Zendaya y Sabrina Carpenter, quienes abordan su imagen desde la moda y la autoconciencia. Zendaya es celebrada por su estilo vanguardista y su aura de empoderamiento ; su atractivo visual se percibe como una expresión artística y de alta costura, admirada profundamente por el público femenino. Por su parte, Sabrina Carpenter juega con una hiperfeminidad coqueta y divertida que funciona como un código compartido entre mujeres. Su imagen es sensual, pero está construida desde la ironía y la diversión, sintiéndose más como una celebración de la feminidad para sí misma que como un producto para el consumo masculino.

Zendaya. ESPECIAL/ Justin Lane

Esta diferencia en el enfoque visual y narrativo explica por qué las artistas enmarcadas en el "female gaze" suelen cultivar audiencias mucho más fieles y devotas. Cuando el vínculo entre una celebridad y su público se basa en la identificación emocional, la inspiración estética o la complicidad, se crea una comunidad sólida que trasciende las tendencias pasajeras. La mirada masculina puede generar un impacto visual inmediato y una inmensa popularidad, pero la mirada femenina fomenta una lealtad a largo plazo , ya que las seguidoras sienten que están apoyando a una amiga, a un modelo a seguir o a una voz que valida sus propias experiencias.

MR