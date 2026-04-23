"Female Gaze" vs "Male Gaze": cómo se construye la imagen de las estrellas actuales

En la cultura pop contemporánea, la forma en que se percibe a las celebridades está profundamente influenciada por dos conceptos visuales y sociales: el "male gaze" (mirada masculina) y el "female gaze" (mirada femenina). Estas perspectivas no definen el talento ni el valor de las artistas, sino que explican cómo la industria, las cámaras y el estilismo enmarcan sus imágenes para conectar con diferentes audiencias. Mientras la mirada masculina tiende a enfocarse en el atractivo físico y la sensualidad tradicional, la mirada femenina prioriza la narrativa, la estética artística y la identificación emocional. Comprender estas diferencias permite observar cómo se construyen los ídolos modernos y por qué generan distintos tipos de impacto en el público.Un ejemplo claro de una imagen que a menudo es capturada a través del "male gaze" es la de la talentosa actriz Sydney Sweeney. Su proyección en los medios evoca el arquetipo clásico de la bomba de Hollywood, recordando a los íconos de décadas pasadas. Las campañas publicitarias, los encuadres en pantalla y su estilismo suelen resaltar sus atributos físicos, apelando a una fascinación visual que históricamente ha dominado la industria del entretenimiento.Por otro lado, el "female gaze" se manifiesta en artistas cuya imagen está diseñada para resonar con las vivencias, emociones y aspiraciones de otras mujeres, como es el caso de Taylor Swift. Su carrera no se ha construido sobre la objetivación visual, sino sobre la vulnerabilidad y la narrativa de sus canciones. La mirada femenina en torno a Swift se centra en la empatía, convirtiendo sus conciertos y su estética en un espacio seguro donde sus seguidoras se ven reflejadas. Aquí, el atractivo no radica en complacer visualmente a un espectador externo, sino en compartir un diario íntimo que genera un profundo sentido de pertenencia.Este mismo fenómeno de la mirada femenina se observa en figuras como Zendaya y Sabrina Carpenter, quienes abordan su imagen desde la moda y la autoconciencia. Zendaya es celebrada por su estilo vanguardista y su aura de empoderamiento; su atractivo visual se percibe como una expresión artística y de alta costura, admirada profundamente por el público femenino. Por su parte, Sabrina Carpenter juega con una hiperfeminidad coqueta y divertida que funciona como un código compartido entre mujeres. Su imagen es sensual, pero está construida desde la ironía y la diversión, sintiéndose más como una celebración de la feminidad para sí misma que como un producto para el consumo masculino.Esta diferencia en el enfoque visual y narrativo explica por qué las artistas enmarcadas en el "female gaze" suelen cultivar audiencias mucho más fieles y devotas. Cuando el vínculo entre una celebridad y su público se basa en la identificación emocional, la inspiración estética o la complicidad, se crea una comunidad sólida que trasciende las tendencias pasajeras. La mirada masculina puede generar un impacto visual inmediato y una inmensa popularidad, pero la mirada femenina fomenta una lealtad a largo plazo, ya que las seguidoras sienten que están apoyando a una amiga, a un modelo a seguir o a una voz que valida sus propias experiencias.MR