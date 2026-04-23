Supernova 2026: quién es Flor Vigna, próxima contrincante de Alana Flores

A solo días de Supernova Génesis 2026, una de las peleas más comentadas ya encendió las redes: Alana Flores vs Flor Vigna. Acusaciones, bloqueos y declaraciones explosivas convirtieron este combate en uno de los más esperados del show. El evento de boxeo amateur mexicano Supernova Génesis 2026 se celebrará el próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, recinto que recibirá una función enfocada en el entretenimiento digital, mezclando deporte, música y creadores de contenido.

La propuesta se ha posicionado como uno de los formatos más llamativos del momento, al combinar combates de exhibición con figuras mediáticas y celebridades. Entre las peleas más seguidas por el público destaca el enfrentamiento entre Alana Flores y Flor Vigna, un choque que representa además el duelo entre México y Argentina.

Flor Vigna entró tras la salida de Samadhi Zendejas

Originalmente, la actriz Samadhi Zendejas estaba programada para medirse ante Alana Flores. Sin embargo, tras la polémica generada por su renuncia, la cartelera fue ajustada. El pasado 17 de marzo se anunció oficialmente que la actriz, cantante y modelo argentina Flor Vigna ocuparía su lugar dentro del cartel.

Desde entonces, la atención del público se disparó. No solo por el cambio de última hora, sino porque ambas competidoras llegan invictas al ring:

Flor Vigna: 2-0

Alana Flores: 4-0

¿Cómo comenzó la rivalidad entre Alana Flores y Flor Vigna?

INSTAGRAM/supernovagenesis

La tensión comenzó desde el evento oficial de presentación. Ahí, ambas protagonistas protagonizaron un cruce relacionado con la apuesta del combate. Mientras Alana Flores insistía en apostar dinero, Flor Vigna defendía poner en juego cinturones obtenidos en victorias anteriores. Lo que parecía parte de la promoción escaló rápidamente fuera del escenario.

Posteriormente, Alana Flores declaró a través de Instagram que alguien del equipo de Flor Vigna intentó empujar intencionalmente a su mamá.

Flor Vigna negó lo ocurrido y aseguró que las acciones de su rival eran un intento de “desestabilización” para sacarla mentalmente de la pelea. Desde ese momento, el conflicto pasó del cara a cara promocional a una guerra pública.

A una semana del evento, el combate entre Alana Flores y Flor Vigna ya se convirtió en uno de los principales atractivos de Supernova Génesis 2026. Las redes sociales han seguido cada cruce, declaración y publicación entre ambas, aumentando la expectativa rumbo al domingo 26 de abril.

Más allá del resultado deportivo, la narrativa entre ambas ya colocó esta pelea entre las más mediáticas del cartel.

¿Quién es Flor Vigna?

INSTAGRAM/@florivigna

Flor Vigna, cuyo nombre completo es Florencia Giannina Vigna, nació en Buenos Aires. Desde joven mostró interés por el arte, el baile y la actuación, lo que la llevó a abrirse camino en el mundo del espectáculo argentino. Su popularidad comenzó a crecer tras participar en programas juveniles y competencias televisivas, donde destacó por su energía escénica y capacidad física.

Uno de los momentos clave en su carrera fue su participación en Combate, programa donde se volvió una de las concursantes más queridas del público.

Más adelante, consolidó su presencia mediática al participar en Showmatch y el popular segmento Bailando por un Sueño, donde mostró sus habilidades como bailarina y ganó mayor reconocimiento nacional.

Además de la televisión en vivo, Flor Vigna también desarrolló una carrera como actriz en teatro y series. Participó en distintas producciones argentinas y fue ampliando su perfil artístico más allá del entretenimiento de concursos.

Su versatilidad le permitió conectar con públicos distintos, desde jóvenes seguidores de realities hasta audiencias familiares. En los últimos años, la artista impulsó con fuerza su faceta musical, lanzando sencillos dentro del género pop urbano y dance. Canciones con letras enfocadas en independencia, amor propio y relaciones sentimentales le ayudaron a construir una nueva identidad artística. Plataformas como Spotify y YouTube han sido clave en esta etapa.

Presencia en redes sociales

Flor Vigna también es una figura destacada en redes sociales como Instagram y TikTok, donde comparte rutinas de ejercicio, proyectos profesionales, moda, viajes y momentos cotidianos. Esa cercanía digital ha fortalecido su vínculo con seguidores en Argentina y otros países de habla hispana.

Como sucede con muchas celebridades, la vida sentimental de Flor Vigna también ha generado interés mediático. Sus relaciones, declaraciones y proyectos personales suelen ser cubiertos por prensa de espectáculos y revistas del corazón.

Lejos de encasillarse en una sola disciplina, Flor Vigna continúa expandiendo su carrera entre la música, la actuación y los medios. Su historia refleja cómo una personalidad televisiva puede transformarse en marca artística propia en la era digital.

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