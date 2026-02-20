La gira Letra y Música, de la cantautora colombiana Marta Gómez, tendrá una parada en Guadalajara el próximo 7 de marzo, cuando se presente en Cuerda Cultura (calle Garibaldi 580, 20:00 horas) con un formato íntimo, distinto al que ofrecerá un día antes en la Ciudad de México. El concierto en la Perla Tapatía forma parte de una serie de presentaciones con las que la compositora revisita 25 años de trayectoria y retoma canciones que no había interpretado en décadas, ahora bajo una nueva luz.

En entrevista con EL INFORMADOR, la artista señala que Letra y Música es un proyecto que funciona como un recorrido por distintas etapas de su vida creativa. “Este espectáculo empezó en noviembre en Bogotá (Colombia) y es todo lo que haré este año, incluido México. Es un show distinto, un paso desde mis primeras canciones a los 14 años hasta las más recientes”, explicó la artista.

A diferencia de otras giras, en las que suele combinar material nuevo con algunas canciones de su catálogo, esta propuesta le permite volver a composiciones que había dejado de lado en años recientes.

“Esta vez sí voy a cantar canciones que compuse hace 30 años y hace 20 años, y que no canto desde hace muchísimos años”, señaló Gómez, quien detalló que algunas de esas piezas fueron escritas durante su juventud, cuando salió de Colombia para estudiar en Boston. Ese período marcó una etapa de exploración personal y musical que hoy vuelve a escena. “Hay canciones tristes, pero las felices son muy felices. Son canciones sencillas, juguetonas, que después fueron cambiando hacia otras búsquedas”, dijo.

Al mirar en retrospectiva su trayectoria, la compositora reconoció que la dimensión del tiempo se vuelve evidente a través del público. “Me doy cuenta cuando veo chicos de 30 años que me dicen: ‘yo crecí con tu música’. Ahí entiendo el paso del tiempo, porque uno va cantando y haciendo, sin detenerse a pensar en los años”, compartió. Esa relación intergeneracional es una constante en sus conciertos, donde conviven canciones de distintas épocas.

En este repaso por su obra, Gómez también reflexiona sobre su propio proceso creativo. Aunque reconoce cambios en las temáticas y en la profundidad de las letras, asegura que la forma de componer se ha mantenido. “La manera de componer sigue siendo exactamente igual. Sigo con las mismas ganas de cuando tenía 14 años”, afirmó. Para la cantautora, esa disposición es central en su trabajo: “No importa si la canción sale bonita o fea; lo importante es tener ganas de sentarse con la guitarra y escribir”.

Ese impulso creativo, explicó, no responde a la búsqueda de un estilo premeditado ni a la intención de parecerse a otros autores. “Nunca he intentado sonar a alguien. Admiro a muchos compositores, pero no me siento a escribir pensando en ellos”, señaló. Gómez mencionó referentes de distintas tradiciones musicales, aunque aclaró que su proceso es inmediato y directo. “Yo resuelvo una canción en media hora. Me gusta pensarla, hacerla y compartirla”, dijo.

La presencia del folclore latinoamericano ha sido una constante en su obra, sin que ello haya sido una decisión estratégica. “No fue difícil mantenerlo. Nunca tuve una línea trazada, solo compongo lo que me nace”, explicó. En ese sentido, considera que la coherencia con sus propios intereses ha sido clave para sostener una identidad musical a lo largo del tiempo.

La huella mexicana

México ocupa un lugar particular dentro del recorrido profesional de la cantante. Gómez reconoció la influencia de figuras como Chavela Vargas y Lila Downs, así como de artistas contemporáneos como Natalia Lafourcade, Silvana Estrada y El David Aguilar. “México siempre es un referente, en la música, el cine y la literatura. Para mí es un honor venir, conocer músicos y compartir”, expresó. Esa relación se refleja también en la elección de colaboraciones locales para sus conciertos en el país.

En Guadalajara, la presentación será principalmente de guitarra y voz, con la participación de Leiden como invitada. La cantante colombiana explicó que este formato responde al espíritu del proyecto. “Es un concierto íntimo, pensado para escuchar las canciones y recorrerlas desde su origen”, señaló la artista.

Entregada a su música

A lo largo de su carrera, Marta Gómez ha publicado 22 producciones discográficas, ha compuesto más de 100 canciones y se ha presentado en recintos como el Carnegie Hall, el Kennedy Center y el Auditorio Nacional. Ha recibido reconocimientos como el Latin Grammy en 2014 y 2015, además de nominaciones a premios internacionales.

Para esta gira, el énfasis está puesto en el reencuentro con su propio archivo creativo y en la posibilidad de compartirlo en espacios cercanos.

CT