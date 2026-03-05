Entre ópera y clásicos mexicanos, Il Volo enamora a Guadalajara

Las luces de la Arena Guadalajara se atenuaron poco después de las nueve de la noche y la expectación del público se transformó en una ovación inmediata cuando tres siluetas aparecieron en el escenario. Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, integrantes del trío italiano Il Volo, regresaron a Guadalajara para reencontrarse con sus seguidores mexicanos como parte de su gira mundial “Live in Concert! 2026”, una velada en la que el pop lírico, la ópera y los clásicos populares convivieron durante casi dos horas de música.

Tras tres años de ausencia en el país, el conjunto volvió para presentarse por cuarta ocasión en México y para celebrar además 17 años de trayectoria, un recorrido artístico que se reflejó en un repertorio que combinó piezas emblemáticas con momentos íntimos y guiños a la cultura musical mexicana.

El concierto comenzó alrededor de las 21:20 horas, cuando el trío apareció entre aplausos y gritos del público. Vestidos con elegantes trajes negros y acompañados por una orquesta de cerca de treinta músicos —con secciones de viento, piano y percusiones— los cantantes abrieron la noche con “Grande Amore” y “Ópera”, dando paso a un espectáculo que alternó momentos solemnes con otros de cercanía y humor.

Antes de continuar con el repertorio, los intérpretes tomaron el micrófono para saludar a los asistentes y expresar su emoción por regresar a Guadalajara.

“Buenas noches, Guadalajara. Para nosotros es muy especial México y especialmente este año que empezamos hace un par de días en Ciudad de México y ahora aquí en Guadalajara estamos celebrando nuestros 17 años juntos. Muchas gracias a ustedes por su apoyo desde el primer día que empezamos a cantar. Gracias por el amor todo este tiempo y esta noche va a ser una fiesta”, dijeron ante un público que respondió con una ovación.

La velada continuó con “Granada”, la célebre canción del compositor mexicano Agustín Lara, interpretada con una intensidad que provocó uno de los primeros momentos emotivos de la noche. El entusiasmo creció aún más cuando los cantantes interpretaron “Cielito lindo”, coreado por miles de voces en la Arena Guadalajara.

A lo largo del concierto, Il Volo recorrió distintos estilos que han marcado su trayectoria artística. Sonaron clásicos como “O sole mio”, “La donna è mobile” y “The Winner Takes It All”, junto con interpretaciones contemporáneas que demostraron la versatilidad vocal del trío.

Entre canción y canción, los cantantes compartieron anécdotas y reflexiones con el público. En uno de esos momentos hablaron sobre la importancia de las relaciones personales y el afecto.

“Es importante cuidarnos. Queremos especialmente a la generación más joven recordar que lo más valioso que puede tener alguien es alguien que te ame de verdad”, comentaron brevemente.

El ambiente también dio espacio al humor. Entre bromas, los artistas hablaron sobre la vida personal de Ignazio Boschetto, quien recientemente se convirtió en padre. El propio cantante, entre risas, comentó que no necesariamente recomendaba esa experiencia, provocando carcajadas entre los asistentes.

El concierto incluyó momentos individuales para cada integrante. Durante su participación en solitario, Gianluca Ginoble rindió homenaje a Elvis Presley, a quien describió como una figura irrepetible dentro de la historia de la música.

“Su genialidad era demasiado poderosa para ser domesticada, demasiado luminosa. Hoy Elvis ya no está con nosotros, pero su música poderosa sigue y debemos estar listos para recibirla”, dijo antes de interpretar “Suspicious Minds”.

La energía volvió a elevarse con “La donna è mobile”, uno de los pasajes más celebrados del recital. Después llegaron piezas como el tema principal de Cinema Paradiso y “My Way”, popularizada por Frank Sinatra.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el trío invitó al público a encender las luces de sus teléfonos móviles.

“La siguiente canción la queremos dedicar a esas personas que no están cerca de nosotros. Por favor prendan las luces de sus teléfonos para acompañarnos”, dijeron antes de interpretar “Hallelujah”, creando una atmósfera íntima en medio de miles de luces.

Más adelante presentaron “Miserere”, pieza que, según explicaron, marcó el inicio de su género musical. Poco después invitaron al escenario a la cantante Maura Nava, compositora mexicana radicada en Miami, con quien interpretaron “Constantemente mía”, sumando un matiz latino al espectáculo.

