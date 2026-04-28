Ellas son todas las voces de Anne Hathaway en el doblaje latino

El reciente reestreno de “El diablo viste a la moda” ha devuelto a la conversación pública no solo el impacto cultural de la película, sino también un aspecto que muchas veces pasa desapercibido : el doblaje latino y las voces que han dado vida en español a la protagonista interpretada por Anne Hathaway.

A lo largo de su carrera, Hathaway ha sido doblada por distintas actrices de voz en América Latina, cada una aportando matices únicos a sus personajes.

En “El diablo viste a la moda”, el papel de Andy Sachs —una joven periodista que se enfrenta al exigente mundo editorial— fue interpretado en español con una voz que logró transmitir tanto la inseguridad inicial como el crecimiento del personaje.

Cristina Fernández

Leyla Rangel

Marisol Romero

Marisol Castro

La evolución del doblaje en la carrera de Hathaway

Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión en la que el público latino ha escuchado a Hathaway con distintas voces. Dependiendo del estudio de doblaje, el país de producción y la época, varias actrices han asumido el reto de adaptarla. Esto ha dado lugar a una interesante diversidad interpretativa: algunas voces enfatizan su dulzura y vulnerabilidad, mientras que otras resaltan su determinación y carácter.

Entre películas como "El diario de la princesa", “Los miserables” y “Interestelar”, el registro vocal que acompaña a Hathaway cambia, pero mantiene un objetivo común: conectar con la audiencia hispanohablante sin perder la esencia de la actuación original.

El doblaje, lejos de ser un simple proceso técnico, es una forma de reinterpretación artística. Las actrices que han dado voz a Anne Hathaway en Latinoamérica forman parte fundamental de la experiencia cinematográfica de millones de espectadores.

Así, con el regreso de "El diablo viste a la moda" a la pantalla, también se reabre el reconocimiento a esas voces que, aunque no siempre visibles, han sido clave para que la historia resuene en nuestro idioma.

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