Byron Allen tomará el espacio de Colbert

La despedida de Stephen Colbert y “The Late Show” de la programación de CBS, luego de más de 30 años de transmisión —Colbert condujo desde 2015—, ha marcado el cierre de uno de los programas nocturnos más exitosos en la historia de la televisión estadounidense.

La cadena televisiva anunció que el programa quedaba cancelado en julio de 2025, luego de llegar a un acuerdo millonario en una demanda impulsada por Donald Trump. A pesar de alzar especulaciones sobre presiones políticas, CBS mantuvo su postura de que la decisión de terminar con el show era exclusivamente financiera.

En su última transmisión del pasado jueves, Colbert agradeció al público por convertir al programa en un éxito y por regalarle noches de diversión, crítica y comedia durante los últimos años. Acompañado de Paul McCartney, Bryan Cranston, Paul Rudd, Tim Meadows, Tig Notaro y Ryan Reynolds, el presentador se despidió por última vez de la audiencia.

Ahora, la franja nocturna de alto valor comercial de CBS será tomada por Byron Allen con su programa de comedia de media hora “Comics Unleashed”.

Byron Allen es un comediante, productor de cine y televisión y empresario estadounidense. Nació el 22 de abril del 1961 en Detroit, Michigan.

Es el fundador de la empresa de medios estadounidense Allen Media Group, la cual se dedica a la producción televisiva y cinematográfica, la radiodifusión y los medios digitales. De acuerdo con CNN es el dueño de “The Weather Channel” y recientemente adquirió acciones mayoritarias en Buzzfeed.

Hizo su debut en la industria en 1979 a los 18 años, luego de ganar la oportunidad de salir al aire en “The Late Show” con Johnny Carson. Su gran oportunidad en el medio llegó en el mismo año, cuando presentó “Real People” de NBC, un programa de noticias que mostraba los perfiles de personas excéntricas alrededor de Estados Unidos.

Pasó de ser un artista a un empresario luego de desarrollar un modelo de negocios que giraba alrededor de producir programas de telerrealidad y venderlos directamente a las estaciones locales.