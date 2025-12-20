Ca7triel y Paco Amoroso anuncian pausa y cancelan lanzamiento de disco y tour

La explosiva banda formada por la unión de los cantantes Ca7triel y Paco Amoroso, quienes han tenido un éxito meteórico desde su participación en el formato de concierto Tiny Desk de la radio NPR de Estados Unidos, anunció el día de ayer que han decido parar para descansar.

El aviso llegó el pasado viernes en un día en el que estaba previsto se lanzara su nuevo disco Top of The Hills, del cual ya habían estrenado el sencillo "GIMME MORE". De igual forma, se esperaba que, con la nueva música, llegará un tour para promocionar la música. Sin embargo, llegada la fecha lo único que apareció en sus redes sociales fue un comunicado anunciando todo lo contrario.

Así lo expresa el texto dirigido a sus fanáticos:

"Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar" señala el comunicado. "Top of The Hills nació en un momento de demasiada velocidad. Hoy decidimos frenar, posponer el disco y la gira hasta nuevo aviso" concluyen los músicos.

El breve texto pide perdón a los seguidores de su música y agradece el acompañamiento en este momento. Así mismo, anticipa una continuación del proyecto, aunque no se establece si será a través del mismo álbum anunciado previamente, ni la fecha en que se retomará la música del dueto.

OB