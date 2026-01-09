David Bowie: Los filmes que lo inmortalizaron y su paso por el cine

Este 9 de enero se cumplen 10 años del fallecimiento del cantante David Bowie, uno de las figuras más innovadoras y representativas de la cultura pop. El artista no se limito a la música, pues también desarrolló una sólida trayectoria en el cine, tanto como actor en diversas películas como protagonista de numerosos documentales que han buscado descifrar su vida, su obra y su impacto cultural.

Durante su trayectoria, interpretó personajes tan variados como seres extraterrestres, personajes de la historia y criaturas de fantasía, manteniendo la misma libertad de creación que distinguió sus alter egos musicales en su discografía y el escenario.

Documentales que abordan su vida y carrera

Los documentales dedicados a explorar la figura de Bowie comenzaron a producirse incluso cuando el artista aún vivía; sin embargo, tras su muerte en 2016, los proyectos fílmicos se multiplicaron con el objetivo de profundizar en distintas etapas de vida.

Entre ellos destaca "Bowie: El acto final" (2026), el más reciente, que se centra en el proceso creativo de su último álbum, Blackstar, y en su reflexión sobre la mortalidad.

Otro título relevante es "Bowie in Berlin" (2026), donde el productor de televisión Francis Whateley, en colaboración con la BBC, revisa el periodo de 1976 a 1978, cuando Bowie vivió una transformación personal y artística en Berlín, rodeado de figuras como Romy Haag y en estrecha colaboración con Iggy Pop.

A esta lista se suma "Moonage Daydream" (2022), el primer documental autorizado por los herederos del músico , concebido como una experiencia inmersiva que incluye material inédito de sus archivos personales.

También figuran "David Bowie: Five Years" (2013), que analiza cinco momentos clave de su carrera; "David Bowie: The Last Five Years" (2017), enfocado en sus últimos proyectos, el musical Lazarus y Blackstar; "David Bowie: Finding Fame" (2019), que explora sus inicios y los años previos a su consagración con Ziggy Stardust; y "Bowie: The Man Who Changed the World" (2016), una mirada a su influencia cultural a través de entrevistas con colaboradores cercanos.

Sus participaciones en el cine

En cuanto a su faceta como actor, David Bowie participó en producciones de distintos géneros y trabajó con algunos de los directores más reconocidos del cine.

Su papel más emblemático fue en "The Man Who Fell to Earth" (1976), donde dio vida a Thomas Jerome Newton, un extraterrestre que llega a la Tierra en busca de agua para su planeta.

También destacó como Jareth, el Rey de los Goblins, en "Labyrinth" (1986), el clásico de fantasía dirigido por Jim Henson; protagonizó la cinta de culto "The Hunger" (1983) junto a Catherine Deneuve; y participó en el drama bélico "Merry Christmas, Mr. Lawrence" (1983), ambientado en un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial.

Más adelante interpretó al inventor Nikola Tesla en "The Prestige" (2006), de Christopher Nolan; encarnó al artista Andy Warhol en "Basquiat" (1996).

Bowie realizó una inquietante aparición como el agente Phillip Jeffries en "Twin Peaks: Fire Walk with Me" (1992); asumió el papel de Poncio Pilato en "La última tentación de Cristo" (1988), dirigida por Martin Scorsese; y tuvo un breve cameo en "Zoolander" (2001) como juez de un certamen de belleza.

Estas películas y documentales conforman el legado audiovisual de David Bowie, ya sea como intérprete en pantalla o como figura central de análisis cultural, un "objeto de estudio" que continúa fascinando a millones y que refleja los 47 años de una carrera marcada por su constante capacidad de reinvención y su espíritu disruptivo.

