Conoce el legado de Eric Dane en el cine

Este jueves, el actor Eric Dane, a sus 53 años luchó su última batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) tras años de enfrentarse contra esta enfermedad. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en el que destacaron la fortaleza con la que atravesó la enfermedad. "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", señalaron sus seres queridos.

Su legado en el cine y la televisión es muy amplio, habiendo encarnado personajes que marcaron a diferentes generaciones y que hoy forman parte de la cultura popular. Eric Dane será recordado principalmente por su papel como Mark Sloan en "Grey's Anatomy" , una de las series más longevas de la televisión, estrenada en 2005.

Los papeles más grandes que interpretó

Su personaje, apodado "McSteamy", pasó de ser un cirujano carismático y conflictivo a convertirse en una de las figuras más queridas del drama médico. Su muerte tras el accidente aéreo en la temporada 8 marcó uno de los momentos más impactantes de la serie. El actor regresó brevemente en 2021 para una aparición especial.

En el cine, uno de sus primeros papeles de alto perfil fue en "X-Men: The Last Stand" (2006), donde interpretó a Jamie Madrox, el Hombre Múltiple . Más adelante participó en "Marley y Me" (2008), junto a Owen Wilson y Jennifer Aniston, dando vida a Sebastian, el colega que despierta los celos del protagonista.

Sus colaboraciones más destacadas

En la comedia romántica coral "Valentine's Day" (2010) interpretó a un jugador de fútbol americano que mantiene una relación secreta con el personaje de Bradley Cooper, en uno de los giros más recordados de la película. Ese mismo año formó parte del musical "Burlesque", protagonizado por Christina Aguilera y Cher, como un empresario inmobiliario que intenta comprar el club donde se desarrolla la historia.

En 2024 apareció en "Bad Boys: Ride or Die", donde dio vida al antagonista principal frente a Will Smith y Martin Lawrence . Tras su etapa en "Grey's Anatomy", asumió el papel principal en "The Last Ship" (2014–2018), donde interpretó al comandante Tom Chandler, líder de un destructor naval que enfrenta una pandemia global.

En años recientes tuvo un papel clave en "Euphoria", donde encarnó a Cal Jacobs, un empresario con una vida privada marcada por conflictos y secretos. A pesar de su enfermedad, el actor tenía previsto regresar para la tercera temporada, cuyo estreno está programado para abril de este año.

Su debut ocurrió en 1993 con una aparición en "The Wonder Years", seguido de participaciones en "Married... with Children" y "Silk Stalkings". Su consolidación llegó en 2003 con "Charmed", antes de dar el salto definitivo a la fama internacional.

