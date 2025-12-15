Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 15 al 21 de diciembre

Los escenarios más importantes de la Perla Tapatía volverán a brillar esta semana con la llegada de destacados artistas nacionales e internacionales que prometen hacer vibrar a Guadalajara con sus ritmos y melodías. Cada presentación transformará los recintos en auténticos puntos de encuentro donde la música en vivo, la emoción del público y la energía de los intérpretes se fusionan para crear experiencias inolvidables.

Guadalajara se ha consolidado como uno de los centros musicales más relevantes del país. Su ubicación, infraestructura y la pasión de su público han convertido a la ciudad en una parada obligada para giras y espectáculos de gran nivel. Auditorios, teatros y foros reciben año con año a miles de fanáticos que celebran la diversidad de géneros y propuestas que enriquecen la escena musical local.

Aunque la Navidad está cada vez más cerca y el año se encuentra en su recta final, la agenda cultural de la capital jalisciense no baja el ritmo, al contrario, el ambiente festivo se intensifica y la música se convierte en el mejor pretexto para cerrar el ciclo con emoción, adrenalina y mucha energía.

Es por eso que para esta tercera semana de diciembre, Guadalajara tiene preparados espectáculos que destacan por su calidad y por el legado de los artistas que los protagonizan.

Si disfrutas la música en vivo y buscas vivir momentos memorables, a continuación te compartimos los conciertos que llegarán a la ciudad en los próximos días.

Cartelera de conciertos en Guadalajara

Toto + Christopher Cross

Dos leyendas de la música internacional se unen en un mismo escenario para ofrecer una noche cargada de clásicos y recuerdos. Toto, banda icónica del rock y pop de las décadas de los setenta y ochenta, interpretará algunos de sus temas más emblemáticos que han marcado a varias generaciones. A esta experiencia se suma Christopher Cross, reconocido por su estilo suave y romántico, cuyas canciones se han convertido en himnos atemporales.

Este concierto promete un recorrido musical lleno de nostalgia, virtuosismo y momentos que conectarán profundamente con el público tapatío , en un recinto que se caracteriza por su excelente acústica y producción.

La cita está pactada para este miércoles 17 de diciembre a las 21.00 horas en el Auditorio Telmex. Los boletos para asistir al evento se pueden adquirir en Ticketmaster. Los precios rondan de $950 a $3 mil120 pesos mexicanos.

Toto y Christopher Cross llegan a Guadalajara para ofrecer una noche llena de clásicos. INSTAGRAM/@auditoriotelmex

Los Babys y Los Falcons

La música romántica y los sonidos clásicos del rock and roll en español también tendrán su espacio esta semana con la presentación de Los Babys y Los Falcons. Ambas agrupaciones son referentes de una época dorada que sigue conquistando corazones gracias a letras cargadas de sentimiento y melodías que invitan a cantar y bailar.

El Teatro Diana será el escenario perfecto para una velada íntima y emotiva, donde el público podrá revivir grandes éxitos y disfrutar de un ambiente lleno de recuerdos , ideal para quienes buscan una noche cargada de nostalgia y romanticismo.

Podrás disfrutar de este concierto el viernes 19 de diciembre arrancando con la música a las 20:00 horas en punto. Los boletos se venden a través de Ticketmaster y los costos oscilan entre los $305 y los $ mil 708 pesos.

Los Babys y Los Falcons llenarán el Teatro Diana de romanticismo y recuerdos con canciones que forman parte de la historia musical. INSTAGRAM/@teatrodiana

Diciembre confirma que Guadalajara mantiene viva su esencia musical incluso en los días previos a las celebraciones navideñas. Con propuestas que van desde el rock internacional hasta los clásicos románticos en español, la ciudad ofrece opciones para distintos gustos y generaciones .

Estos conciertos no solo representan una oportunidad para disfrutar de grandes artistas, sino también para despedir el año envueltos en música, emoción y experiencias que quedarán en la memoria de quienes asistan.

