Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 15 al 21 de diciembre

Guadalajara despide el año con música en vivo, reuniendo a distintas generaciones en conciertos que confirman su fuerza como capital cultural

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La tercera semana de diciembre demuestra que Guadalajara no baja el telón, ofreciendo conciertos ideales para cerrar el año con emoción. CANVA

Los escenarios más importantes de la Perla Tapatía volverán a brillar esta semana con la llegada de destacados artistas nacionales e internacionales que prometen hacer vibrar a Guadalajara con sus ritmos y melodías. Cada presentación transformará los recintos en auténticos puntos de encuentro donde la música en vivo, la emoción del público y la energía de los intérpretes se fusionan para crear experiencias inolvidables.

Guadalajara se ha consolidado como uno de los centros musicales más relevantes del país. Su ubicación, infraestructura y la pasión de su público han convertido a la ciudad en una parada obligada para giras y espectáculos de gran nivel. Auditorios, teatros y foros reciben año con año a miles de fanáticos que celebran la diversidad de géneros y propuestas que enriquecen la escena musical local.

Aunque la Navidad está cada vez más cerca y el año se encuentra en su recta final, la agenda cultural de la capital jalisciense no baja el ritmo, al contrario, el ambiente festivo se intensifica y la música se convierte en el mejor pretexto para cerrar el ciclo con emoción, adrenalina y mucha energía. 

Es por eso que para esta tercera semana de diciembre, Guadalajara tiene preparados espectáculos que destacan por su calidad y por el legado de los artistas que los protagonizan.

Si disfrutas la música en vivo y buscas vivir momentos memorables, a continuación te compartimos los conciertos que llegarán a la ciudad en los próximos días.

Cartelera de conciertos en Guadalajara

Toto + Christopher Cross

Dos leyendas de la música internacional se unen en un mismo escenario para ofrecer una noche cargada de clásicos y recuerdos. Toto, banda icónica del rock y pop de las décadas de los setenta y ochenta, interpretará algunos de sus temas más emblemáticos que han marcado a varias generaciones. A esta experiencia se suma Christopher Cross, reconocido por su estilo suave y romántico, cuyas canciones se han convertido en himnos atemporales.

Este concierto promete un recorrido musical lleno de nostalgia, virtuosismo y momentos que conectarán profundamente con el público tapatío, en un recinto que se caracteriza por su excelente acústica y producción.

La cita está pactada para este miércoles 17 de diciembre a las 21.00 horas en el Auditorio Telmex. Los boletos para asistir al evento se pueden adquirir en Ticketmaster. Los precios rondan de $950 a $3 mil120 pesos mexicanos.

Toto y Christopher Cross llegan a Guadalajara para ofrecer una noche llena de clásicos. INSTAGRAM/@auditoriotelmex
Los Babys y Los Falcons

La música romántica y los sonidos clásicos del rock and roll en español también tendrán su espacio esta semana con la presentación de Los Babys y Los Falcons. Ambas agrupaciones son referentes de una época dorada que sigue conquistando corazones gracias a letras cargadas de sentimiento y melodías que invitan a cantar y bailar.

El Teatro Diana será el escenario perfecto para una velada íntima y emotiva, donde el público podrá revivir grandes éxitos y disfrutar de un ambiente lleno de recuerdos, ideal para quienes buscan una noche cargada de nostalgia y romanticismo.

Podrás disfrutar de este concierto el viernes 19 de diciembre arrancando con la música a las 20:00 horas en punto. Los boletos se venden a través de Ticketmaster y los costos oscilan entre los $305  y  los $ mil 708 pesos. 

Los Babys y Los Falcons llenarán el Teatro Diana de romanticismo y recuerdos con canciones que forman parte de la historia musical. INSTAGRAM/@teatrodiana
Diciembre confirma que Guadalajara mantiene viva su esencia musical incluso en los días previos a las celebraciones navideñas. Con propuestas que van desde el rock internacional hasta los clásicos románticos en español, la ciudad ofrece opciones para distintos gustos y generaciones.

Estos conciertos no solo representan una oportunidad para disfrutar de grandes artistas, sino también para despedir el año envueltos en música, emoción y experiencias que quedarán en la memoria de quienes asistan.

