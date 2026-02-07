La edición 2026 de la Feria de las Fresas se perfila como un evento recreativo que transformará al Inforum Irapuato del 13 al 29 de marzo.

El día de ayer, las autoridades de estatales por fin terminaron con el suspenso y decidieron revelar la programación completa para este año, la cual busca consolidar al municipio como el referente del entretenimiento en el centro del país.

Si te interesa asistir a este evento, pero aun no conoces que artistas de talla mundial se presentarán, debes seguir leyendo, porque a continuación te lo informaremos.

Foro de la Gente: Un cartel de talla mundial

Para esta edición el antiguo Teatro del Pueblo renacerá bajo el nombre de "Foro de la Gente", la cartelera confirmada para este escenario incluye a los siguientes artistas:

13 de marzo: Grupo Liberación.

14 de marzo: Picus.

15 de marzo: Marshmello.

16 de marzo: Enanitos Verdes.

19 de marzo: Grupo Camila.

20 de marzo: La Arrolladora Banda El Limón.

21 de marzo: OneRepublic.

22 de marzo: Grupo Frontera.

26 de marzo: Mi Banda El Mexicano.

27 de marzo: Cardenales de Nuevo León & Invasores de Nuevo León.

28 de marzo: Ozuna.

29 de marzo: Los Tigres del Norte.

Emoción en el Palenque

El Palenque de la feria también contará con figuras de gran renombre para deleitar al público:

13 de marzo: Los Parras.

20 de marzo: Banda MS.

21 de marzo: Carlos Rivera.

22 de marzo: Conjunto Primavera.

26 de marzo: Carín León.

Carín León. 27 de marzo: Edén Muñoz.

Costos y venta de boletos

La entrada general al recinto tendrá un costo de 60 pesos. Para quienes deseen asistir a los conciertos o asegurar su lugar, la venta oficial de boletos iniciará este sábado 7 de febrero a las 10:00 horas. Si deseas realizar tu compra lo antes posibles, debes acceder a la plataforma de boletiland.com, no te quedes sin acceso a este gran evento el cual promete diversión para toda la familia.

