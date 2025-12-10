Si eres de los cinéfilos que las películas de acción son su pasión, la película Código Venganza es para ti.

Código Venganza. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

La historia narra cómo Nash Cavanaugh, un ex miembro de fuerzas especiales, es reclutado por el agente Emmanuel Ashburn para infiltrarse en un peligroso culto liderado por The Bokushi, un programa para veteranos con promesas de protección y propósito.

Ahora, el gobierno está preocupado por el rápido ascenso de estos Shinjas devotos y altamente entrenados.

Nash acepta la misión motivado por el deseo de vengarse del hombre que le arrebató todo.

El guion de Código Venganza fue trabajado durante cuatro años, pues los escritores querían crear un relato que tuviera giros de acción que sorprendieran al público.

Código Venganza

(Tin Soldier)

De Brad Furman.

Con Scott Eastwood, Jamie Foxx, Rita Ora, John Leguizamo, Robert De Niro.

Estados Unidos, 2025.

XM