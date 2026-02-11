¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 12 de febrero de 2026 llegan a la pantalla grande de Cinépolis historias de primera que no te puedes perder; por un lado una cinta animada ideal para disfrutar en familia que busca visibilizar lo importante que son todos en el mundo y que el tamaño de alguien no define su talento.

Además esta semana también llega una peli romántica, que si aún no tienes plan para este 14 de febrero, puede ser una historia ideal para ver en los próximos días; prepara tus palomitas y acompáñanos a descubrir lo mejor de Cinépolis esta semana.

La cabra que cambió el juego

“La cabra que cambió el juego” fue hecha por el mismo equipo creativo de “KPop Demon Hunters”, y del estudio creador de las cintas animadas de “Spider-Man”, además cuenta con un doblaje latino que se espera haga al largometraje unico.

Se trata de Emmanuelle Bernal como Will Cabrera, Bárbara de Regil como Jetty, Daniel Sosa como Pierre Cherón, Carolina Díaz como Olivia, y también escucharemos las voces de Charlie Cancino, Faisy y Fanny Lu.

La historia sigue a Will, una cabrita con ambiciones enormes, que recibe la extraordinaria oportunidad de jugar rugibol junto a atletas profesionales.

Este deporte vertiginoso, mixto y de contacto total está dominado por las criaturas más veloces y temibles del reino animal, aunque sus nuevos compañeros no ven con buenos ojos la llegada de una cabra tan pequeña al equipo, Will está decidido a romper esquemas, cambiar las reglas del juego y demostrar que el tamaño no define el talento… porque los pequeños también saben jugar en grande.

Cumbres borrascosas

La peli “Cumbres borrascosas” inspirada en la novela con el mismo nombre de Emily Brontë, es protagonizada por Margot Robbie, quien da vida a Cathy y por Jacob Elordi, en su papel de Heathcliff.

La cinta narra la intensa y conflictiva historia de amor entre Catherine Earnshaw, una joven indómita y apasionada, y Heathcliff, un huérfano adoptado por su familia. El vínculo feroz que los une se ve marcado no solo por las rígidas normas sociales de su época, sino también por las elecciones personales que ambos toman, las cuales terminan alimentando la tragedia de su relación.

Otros estrenos de Cinépolis del 12 de febrero de 2026

¿Quieres ser mi novia?

El orfanato: La posesión

Muerte en invierno

Caminos del crimen

La voz de Hind Rajab

