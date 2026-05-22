“Si Freddie me enseñó algo fue a afrontar el miedo”, aseguró ayer en Cannes el actor Rami Malek en referencia a Freddie Mercury, al que interpretó en “Bohemian Rhapsody”. Por eso aceptó el papel que le ofreció Ira Sachs en “The Man I Love”, que compite por la Palma de Oro.

En este largometraje presentado ayer en el Festival, el intérprete que saltó a la fama por la serie “Mr. Robot” encarna a Jimmy George, una figura del mundo del teatro en la Nueva York de finales de los años ochenta.

Vive con su pareja (Tom Sturridge) y afronta la muerte que le aguarda por culpa del sida con el deseo de seguir actuando, de amar y de experimentar placer. Con esta premisa, lo primero que Malek pensó fue: “No puedo hacerlo”. Eso admitió ayer en una rueda de prensa con el equipo de la cinta, porque veía a priori demasiadas similitudes con el papel de Mercury que le dio el Oscar en 2019.

Pero fue también todo lo que aprendió del cantante de Queen en aquella época lo que le impulsó a reflexionar sobre “por qué estaba asustado”.

“Supe que tenía que enfrentarme al miedo, si Freddie me enseñó algo fue a afrontar el miedo”, explicó, y su siguiente paso fue confiar en el realizador Ira Sachs, conocido por títulos como “Passages” o “Keep the Lights On”, para “elevar el papel”.

Trabajando el personaje se dio cuenta, en realidad, de que eran dos figuras muy diferentes, porque con Mercury sentía que tenía un “destino”.

“Jimmy está buscando simplemente creatividad, amor, intimidad, y alegría y placer”, enumeró, y lo hace “explotando de vida”, aunque sepa que se le acerca la muerte.

Sobre la génesis del proyecto, Sachs explicó que él y Maurício Zacharias, su coguionista, querían hacer una historia sobre el amor, el arte y el sida en aquella época desde siempre, pero les ha llevado quince años sentir que era el momento adecuado.

Y la razón de contarla es “porque la hemos vivido”, dijo Sachs, y describió que aquel momento, con la expansión del VIH mientras el Gobierno estadounidense hacía oídos sordos al problema, fue una época de mucho dolor y de pérdidas, pero también de alegría y de arte.

CT