Tom Noonan, el actor de larga trayectoria mejor conocido por sus papeles en “Last Action Hero” y “RoboCop 2”, murió a los 74 años; su muerte fue confirmada por el director Fred Dekker, quien escribió en Facebook un mensaje de despedida en el que enalteció su nutrida trayectoria.

“Con gran tristeza comparto el fallecimiento de Tom Noonan... La actuación indeleble de Tom como Frankenstein en ‘The Monster Squad’ es un punto culminante de mi modesta filmografía, sin duda ayudada por el maquillaje magistral diseñado por Stan Winston, esculpido por Tom Woodruff Jr. y aplicado por Zoltan Elek”.

La amplia declaración de Dekker también evocó anécdotas de la etapa que compartió con Tom Noonan durante el rodaje de “The Monster Squad”; cerró su mensaje describiéndolo como “todo un caballero y un erudito”, lamentando que el mundo haya perdido a un artista de gran nivel. “Descansa en paz, Tom. Gracias por tu gran trabajo”, concluyó.

Hasta la mañana de ayer no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Noonan comenzó su trayectoria en el cine en 1980 con la comedia romántica “Willie y Phil”, donde tuvo una breve aparición como “El Hombre del Parque”.

Con el paso del tiempo, y gracias a su imponente estatura de 1.96 metros, se convirtió en un rostro habitual para personajes antagonistas. Entre sus papeles más recordados figuran Caín en “Robocop 2”, Ripper en “Last Action Hero”, Francis Dollarhyde en “Manhunter” y Gary Jackson en “The Pledge”, por mencionar algunos de sus villanos más emblemáticos.

También participó en producciones como “Heat” (Kelso), “La casa del diablo” (Sr. Ulman), “The Alphabet Killer” (Ray Gullikson) y “Synecdoche, New York” (Sammy Barnathan).

En televisión dejó huella con apariciones en series destacadas como “The X-Files”, “Law & Order: Criminal Intent”, “Tales From The Darkside” y “CSI: Crime Scene Investigation”.

